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流感、新冠疫苗可施打不同部位 預估秋冬進入流感期

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
紫南宮旁的社寮里活動中心，上午不少長者非常踴躍前來排隊打疫苗。記者黑中亮／攝影
紫南宮旁的社寮里活動中心，上午不少長者非常踴躍前來排隊打疫苗。記者黑中亮／攝影

南投縣今日再公布死亡人數新增4人，累計死亡人數336人，衛生局長陳南松表示，其中未接種疫苗而死亡的人數達127人，達37.8%；呼籲符合公費流感接種資格的民眾盡快前往接種流感疫苗，預估今年底12月有可能有一波COVID-19疫情及流感的疫情；強調兩種疫苗可以同時接種，只要依照「左流感、右新冠」口訣，分開施打於不同部位，或間隔任何時間接種。

局長陳南松說，即將進入秋冬流感流行期，加上中央即將開放入境調整0+7方案，面對國門即將開放，今天同時是第二階段次世代莫德納疫苗的開放接種日，紫南宮旁的社寮里活動中心，上午不少長者非常踴躍前來排隊打疫苗，即時是在醫院接種也大排長龍，分別施打次世代莫德納疫苗追加劑，也有不少人施打流感疫苗，此外，36年次至40年次的長者，也可打肺炎鏈球菌，增強自身保護力。

陳南松表示，流感疫苗與新冠（COVID-19）疫苗可以同時接種，呼籲符合公費流感接種資格的民眾盡快前往本縣103家合約院所接種，疫苗接種後產生抗體需要14天，在流感流行期時身體才有足夠保護力，流感開打2日民眾非常踴躍接種，截至10月2日南投縣流感疫苗接種人數已達7090人。

尤其建議依照「左流感、右新冠」口訣分開施打於不同部位，或間隔任何時間接種，但需與前一劑間隔至少三個月才可接種，提醒民眾可先撥打電話預約接種，第二階段符合資格對象者包含50至64歲成人，可盡速至縣內各合約院所進行預約，請符合接種資格者詳見https://reurl.cc/RX723e

南投縣流感疫苗開打2日民眾非常踴躍接種，全縣流感疫苗接種人數已達7090人。記者黑中亮／攝影
南投縣流感疫苗開打2日民眾非常踴躍接種，全縣流感疫苗接種人數已達7090人。記者黑中亮／攝影
紫南宮旁的社寮里活動中心，上午不少長者非常踴躍前來排隊打疫苗。記者黑中亮／攝影
紫南宮旁的社寮里活動中心，上午不少長者非常踴躍前來排隊打疫苗。記者黑中亮／攝影
紫南宮旁的社寮里活動中心，上午不少長者非常踴躍前來排隊打疫苗。記者黑中亮／攝影
紫南宮旁的社寮里活動中心，上午不少長者非常踴躍前來排隊打疫苗。記者黑中亮／攝影

新冠肺炎 COVID-19

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