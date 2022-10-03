快訊

蔡壁如檢舉鏡電視申照疑涉不法 士檢：已分他字案

那個男人回來了！韓國瑜助選為「她」站台 合體影片曝光

小刪預算對蔡其昌樂觀？藍營：24項主決議換預算過關

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會民進黨團總召江肇國表示，微刪預算雖是對蔡其昌選情有信心，但24項主決議案是落實監督。記者陳秋雲／攝影
台中市議會民進黨團總召江肇國表示，微刪預算雖是對蔡其昌選情有信心，但24項主決議案是落實監督。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今審查112年度總預算案，朝野協商決議歲出刪新聞局207.3萬。另通過民進黨團針對預算編列、預算執行、遵守財政紀律、市府缺失等項目另提24項主決議案。外界觀察，微刪預算是選舉年的慣例，以示綠對自己候選人有信心。民進黨團總召江肇國說，24項主決議是秉持議會監督及審查原則，公帑花在刀口上。國民黨團表示，尊重民進黨，不論誰當市長，不用面對預算大刪大減，難推市政。

國民黨團書記長吳瓊華說，今天二讀會的結果，明年總預算幾乎成定局，頂多再作文字的修改。她說，朝野協商時，民進黨主張把委員會附帶意見，正式提為主決議文，以往是參考性質，但主決議就必須遵守。國民黨以尊重的方式，換取讓下一屆市長不必面對預算大刪大減。

民進黨團總召江肇國說，民進黨團史無前例，提出24主決議案，涵蓋軌道建設延誤，會展中心、國家漫畫館等重大建設延宕，改善空污不力，處理性平事件違法，虐兒虐童事件頻傳等；及針對市府編列預算違反財政紀律，也提出平均地權基金繳庫數與實現數有鉅額落差，顯見執行不力或浮列歲入之嫌；交通事件裁決處110年度編列罰金罰緩歲入15億8千萬，而決算數22億5585萬，執行率達142.7%，有短編預算誤導視聽之嫌；經發局購物節不得再以追加預算方式擴增經費等。

民進黨團強調，雖預算規模未有大幅調整，但24項主決議，仍秉持監督立場，持續追蹤上述各項主決議的後續情形，要求市府落實辦理。

媒體關心，民進黨微刪預算是對蔡其昌選情樂觀？江肇國說「當然有信心」，刪減207萬元雖然不多，但針對盧秀燕執政4年來的市政爭議及相關討論，都落實在主決議案中，民進黨團未來會持續監督、為市民把關。

江肇國說，蔡其昌近日民調以大幅拉近與盧秀燕的距離，落在10個百分點內，有信心在年底可以贏回臺中市的執政權，相信蔡其昌也會尊重這24項主決議案。江肇國強調，無論未來由蔡其昌當選市長或者盧秀燕連任市長，都應該深刻檢討，並且遵照臺中市議會的審查與要求。

台中市議會國民黨團書記長吳瓊華說，同意民進黨24項主決議案，是互相尊重。記者陳秋雲／攝影
台中市議會國民黨團書記長吳瓊華說，同意民進黨24項主決議案，是互相尊重。記者陳秋雲／攝影

2022大選 台中市長 蔡其昌

延伸閱讀

高美濕地濱海橋改建 預計年底通車

疑遭盧秀燕酸不了解年輕人 蔡其昌：辦多元活動說政見

最新民調 盧秀燕贏蔡其昌30個百分點 施政獲7成滿意

影／賴清德說像澤倫斯基 蔡其昌：比喻小蝦米對抗大鯨魚

相關新聞

影／那個男人回來了！韓國瑜合體洪秀柱 為王鴻薇站台

台北巿議員王鴻薇昨晚舉行募款餐會，高雄市前市長韓國瑜、國民黨前主席洪秀柱、國民黨立法委員高金素梅都來站台。王鴻薇表示，久...

影／綠營反擊爆許淑華八大背景 她認曾當理容院會計

國民黨南投縣長參選人許淑華今率黨內參選人等大動作開記者會，指控民進黨市長參選人賴燕雪是有竊盜前科；綠營也立刻開記者會回擊...

遭爆涉傷害致死案 鍾東錦陣營：陳年舊案鍾坐的是黑牢

時代力量立委邱顯智、苗栗縣長參選人宋國鼎今天爆出縣長參選人鍾東錦1987年犯下傷害致死案，鍾東錦陣營回應是陳年舊案，鍾是...

未來事件交易所被超前？ 張善政2句話霸氣回應

國民黨桃園市長參選人張善政今天下午主持南區競選總部祈福，針對未來事件交易所8月12日至9月28日被民進黨對手鄭運鵬超前看...

柯文哲批賴清德失言 吳思瑤：柯黃蔣沒抗議疫情起點

民進黨台北市長參選人陳時中1日舉辦競總成立大會，副總統賴清德也站台致詞，但卻因說出「台北市是疫情的開始」，被台北市長柯文...

鄭文燦遭爆論文涉抄襲 鄭寶清：簡直是林智堅2.0版

桃園市長鄭文燦論文遭爆涉抄襲，抄襲率疑達到30.27％，並有1222處未加註。無黨籍桃園市長參選人鄭寶清認為，這簡直就是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。