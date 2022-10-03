小刪預算對蔡其昌樂觀？藍營：24項主決議換預算過關

台中市議會今審查112年度總預算案，朝野協商決議歲出刪新聞局207.3萬。另通過民進黨團針對預算編列、預算執行、遵守財政紀律、市府缺失等項目另提24項主決議案。外界觀察，微刪預算是選舉年的慣例，以示綠對自己候選人有信心。民進黨團總召江肇國說，24項主決議是秉持議會監督及審查原則，公帑花在刀口上。國民黨團表示，尊重民進黨，不論誰當市長，不用面對預算大刪大減，難推市政。

國民黨團書記長吳瓊華說，今天二讀會的結果，明年總預算幾乎成定局，頂多再作文字的修改。她說，朝野協商時，民進黨主張把委員會附帶意見，正式提為主決議文，以往是參考性質，但主決議就必須遵守。國民黨以尊重的方式，換取讓下一屆市長不必面對預算大刪大減。

民進黨團總召江肇國說，民進黨團史無前例，提出24主決議案，涵蓋軌道建設延誤，會展中心、國家漫畫館等重大建設延宕，改善空污不力，處理性平事件違法，虐兒虐童事件頻傳等；及針對市府編列預算違反財政紀律，也提出平均地權基金繳庫數與實現數有鉅額落差，顯見執行不力或浮列歲入之嫌；交通事件裁決處110年度編列罰金罰緩歲入15億8千萬，而決算數22億5585萬，執行率達142.7%，有短編預算誤導視聽之嫌；經發局購物節不得再以追加預算方式擴增經費等。

民進黨團強調，雖預算規模未有大幅調整，但24項主決議，仍秉持監督立場，持續追蹤上述各項主決議的後續情形，要求市府落實辦理。

媒體關心，民進黨微刪預算是對蔡其昌選情樂觀？江肇國說「當然有信心」，刪減207萬元雖然不多，但針對盧秀燕執政4年來的市政爭議及相關討論，都落實在主決議案中，民進黨團未來會持續監督、為市民把關。