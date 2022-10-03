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高美濕地濱海橋改建 預計年底通車

中央社／ 台中3日電

台中市高美濕地濱海橋是重要橋梁，橋齡近50年，結構老舊，由於改建總經費逾2億元，立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位會勘，爭取中央補助9成經費，預計年底可完工通車。

蔡其昌今天邀集台中市議員王立任及楊典忠、交通部公路總局、內政部營建署、清水區公所等單位，前往位於高美濕地旁的濱海橋會勘改建工程。

濱海橋經由台中港區環港北路跨越清水大排往東經三順路，可銜接台17線、台61線，是一座重要的橋梁。

蔡其昌表示，由於濱海橋竣工迄今已近50年，結構老舊且混凝土多處剝落、耐震能力不足，但改建總經費達2億2000萬元，他向中央爭取，由中央補助9成工程經費，將該橋梁納入行政院列管的整建橋梁。

蔡其昌指出，由於宜蘭發生斷橋事件，中央開始協助全台灣各地危險橋梁改建，楊典忠與王立任也多次到他的服務處，反映民眾陳情濱海橋過於老舊、安全堪慮及橋面過於狹窄，而這座橋梁也扮演海線許多景點串聯的重要節點。

蔡其昌表示，這次爭取濱海橋改建2億2000萬元的預算，由中央補助91%的經費，地方政府出9%經費來共同完成，特別是台中市議長張清照也十分關心這座橋梁，所以地方9%的配合款，也是全力協助爭取，順利完成濱海橋改建也要謝謝楊典忠及王立任的幫忙。

蔡其昌強調，自己從小在海線長大，高美濕地一直是台中非常重要的觀光資源，但長期以來欠缺一個整體性的規劃，若他有機會擔任台中市長，一定要讓高美濕地可以再升級，會持續努力讓海線觀光做得更好。

高美濕地 蔡其昌 台中市長

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