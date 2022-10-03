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協助震災戶重建 台中慈濟醫院募愛捐款助花東

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院長簡守信（左二）帶領院長室主管一同捐獻愛心竹筒。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院長簡守信（左二）帶領院長室主管一同捐獻愛心竹筒。圖／台中慈濟醫院提供

9月18日東台灣地震災情嚴重，慈濟玉里、關山的醫療人員第一時間投入救援傷患，慈善團隊接手中長期關懷及災後復原，台中慈濟醫院今天舉辦募心募愛活動，住南投竹山的第一加護病房護理長劉菀倩想起九二一地震仍心有餘悸，她今天捐款也獻祝福，祈願災民早日復建家園。

台中慈濟醫院醫護行政同仁與志工今天午餐後在一樓大廳響應「震後關懷情，募愛助花東」活動，誠心祈禱災民早日重建家園，院長簡守信表示，花東地區醫療及各項資源相對缺乏，賑災之路困難重重，看到慈濟人快速動員投身救災，在中央山脈另一端的我們，更要凝聚善念，藉此居安思危，時刻省思。

年近八旬的醫院志工蕭錦造經歷過921地震，彰化住家不敵強震而錯位，他回想當年曾經歷的惶恐不安，今天為東台灣災民祈福也捐獻微薄心意，盼災民能早日安心與安身；醫院志工陳梅芳感動說：「台灣人很有愛心，但募心募愛不容易。」

參與活動的醫院人員慷慨解囊，將平日積攢的竹筒撲滿投入大甕，也有醫護人員主動到社會服務室設置的捐款桌填單要付出愛心。

住南投竹山的第一加護病房護理長劉菀倩想起九二一地震仍心有餘悸，她說當年家鄉受災嚴重，看到慈濟人深入災區救援與關懷，忘不了這份恩情；自己到慈濟醫院服務後，也將大愛延續在職場上。

一般外科醫師賴岳汎曾就讀慈濟大學，對花蓮感情深厚，不捨災民因天災而失去家園，他說自己能身處在平安的環境非常有福，更要珍惜平安的福報幫助災民。

醫院志工蕭錦造（中）回想曾經歷九二一地震的惶恐不安， 今天為東台灣災民祈福也捐獻微薄心意。圖／台中慈濟醫院提供
醫院志工蕭錦造（中）回想曾經歷九二一地震的惶恐不安， 今天為東台灣災民祈福也捐獻微薄心意。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院今天募愛捐款幫助花東地震災戶，第一加護病房護理長劉菀倩經歷過九二一地震，更能感同身受災民的心情。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院今天募愛捐款幫助花東地震災戶，第一加護病房護理長劉菀倩經歷過九二一地震，更能感同身受災民的心情。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院護理部副主任何玉萍（前）領護理同仁捐獻愛心。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院護理部副主任何玉萍（前）領護理同仁捐獻愛心。圖／台中慈濟醫院提供

慈濟 地震 南投

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