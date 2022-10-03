快訊

蔡壁如檢舉鏡電視申照疑涉不法 士檢：已分他字案

那個男人回來了！韓國瑜助選為「她」站台 合體影片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化七旬泥作師傅無師自通捏塑動物 為愛子留下紀念園地

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長頸鹿休閒農場展示大象溜滑梯。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長頸鹿休閒農場展示大象溜滑梯。記者簡慧珍／攝影

氣象預報秋老虎要走了，很多家長抓住秋老虎尾巴，帶著孩子到彰化縣剛開幕的長頸鹿休閒農場戲水，很多遊客好奇問場長楊金典，農場和某知名美語補習班有何關係？他回答「一點關係都沒有，因為長頸鹿溫和可愛，大家都喜歡。」

建築泥作師傅楊金典75歲，幼年放學後牽自家水牛吃草游泳，莫名喜歡捏塑動物，「不知是不是放過牛，我特別喜歡動物，大的、小的都喜歡。」他沒錢買材料，跟媽媽要求給10元買水泥捏塑動物，看著圖片、電視影片的動物，無師之通的依樣捏塑。

國小畢業的楊金典到印刷廠上班，服完兵役回埔鹽鄉，這期間都沒中斷捏塑動物，因為喜歡捏塑，他從事建築泥作，白天做「土水」，晚上捏各種動物，技巧逐年進步並漸有名氣，廟宇、學校、縣市政府邀請他施做水泥動物和庭園造景，仿木梁柱、仿木欄杆都做得唯妙唯肖，有遊客指著水泥仿木梁柱說「台灣已經很少見到這種木材」，被告知那是水泥做的，遊客驚訝細看才知看走眼。

楊金典接案做水泥大象溜滑梯，作品遍布台灣小學，近年學校流行購罐頭遊具，他的大象溜滑梯工程案較少，但校園水泥動物和廟宇人物神獸的工程案仍很多，本來他準備把一身技藝交棒給長子，不料長子在6年前猝逝，留給他和妻子無限傷感，婉拒所有的工程案，只有繼續整建休閒農場，因為農場有著他和長子一起工作約5年的泥塑回憶。

休閒農場一面整建一面申請使用執照、休閒農場經營執照，費時約5年，在地士紳不看好，「景氣差，開在埔鹽鄉嘸賺錢。」要楊金典趁早收一收，也有朋友鼓勵和打氣，建議農場命名「恐龍、老虎。」聽起來較有氣勢，楊金典堅經營休閒農場，命名為「長頸鹿」，園區入口兩座長頸鹿水泥像經典之作就是他捏出來的。

楊金典的休閒農場面積約六分地，設置噴水區、划船區，入秋氣溫下降不適合玩水，他規畫露營區，在入口三隻長頸鹿水泥塑像的後面畫設營區位置，希望把遊客留在彰化平原遊玩，住一晚之後再到其它鄉鎮遊玩，增加彰化縣整體觀光收益。

彰化縣長頸鹿休閒農場場主楊金典夫婦用雙手打造親子樂園。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長頸鹿休閒農場場主楊金典夫婦用雙手打造親子樂園。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長頸鹿休閒農場有彰化中部平原少見的親水園區。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長頸鹿休閒農場有彰化中部平原少見的親水園區。記者簡慧珍／攝影

長頸鹿 建築

延伸閱讀

北斗奠安宮慶祝東螺開基媽飛昇得道日 16宮廟明年聯合遶境

高雄廢棄廟宇突著火冒煙 火勢撲滅無人受傷　

到廟宇功德箱「釣」錢 竊嫌辯：向神明借錢給家人看病

74歲老婦駕車載友人姊妹到山區廟宇 返程撞山壁1死2傷

相關新聞

彰化路霸鐵皮屋違建占人行道又擅拆路燈 屋主被告竊盜將強拆

彰化市平順街最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，甚至連路燈都被拆掉，誇張行徑引起各界譁然，彰化縣政府及彰化市公所今天均前往...

彰化七旬泥作師傅無師自通捏塑動物 為愛子留下紀念園地

氣象預報秋老虎要走了，很多家長抓住秋老虎尾巴，帶著孩子到彰化縣剛開幕的長頸鹿休閒農場戲水，很多遊客好奇問場長楊金典，農場...

台中總預算微刪207萬 附帶24項主決議規範下屆市長

台中市議會今進行二讀會，民進黨議員主張刪總預算207萬3000元，有關新聞局平面媒體廣告科目；修正通過1504億8055...

南投縣府人事爭議頻傳 議員爆秘書不工作忙輔選

南投縣長林明溱先前遭檢舉為兒子虛設「特助」職務，縣議員賴燕雪今再質疑，縣府聘任國民黨幹部當秘書，領公帑卻免打卡，天天在外...

八仙山森林豐盛季10月14日起跑 「森音樂園」為主題

一年一度的八仙山豐盛季將到，林務局東勢林區管理處轄下八仙山自然教育中心，邀請民眾踏入森林環境，今年八仙山森林豐盛季以「森...

影／清水濱海橋改建完工年底通車 串連高美濕地等景點

位於台中高美濕地旁的濱海橋因老舊且耐震力不足，封橋改建現已完工，立法院副院長蔡其昌今天和相關單位會勘，預計年底可完工通車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。