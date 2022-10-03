彰化七旬泥作師傅無師自通捏塑動物 為愛子留下紀念園地

氣象預報秋老虎要走了，很多家長抓住秋老虎尾巴，帶著孩子到彰化縣剛開幕的長頸鹿休閒農場戲水，很多遊客好奇問場長楊金典，農場和某知名美語補習班有何關係？他回答「一點關係都沒有，因為長頸鹿溫和可愛，大家都喜歡。」

建築泥作師傅楊金典75歲，幼年放學後牽自家水牛吃草游泳，莫名喜歡捏塑動物，「不知是不是放過牛，我特別喜歡動物，大的、小的都喜歡。」他沒錢買材料，跟媽媽要求給10元買水泥捏塑動物，看著圖片、電視影片的動物，無師之通的依樣捏塑。

國小畢業的楊金典到印刷廠上班，服完兵役回埔鹽鄉，這期間都沒中斷捏塑動物，因為喜歡捏塑，他從事建築泥作，白天做「土水」，晚上捏各種動物，技巧逐年進步並漸有名氣，廟宇、學校、縣市政府邀請他施做水泥動物和庭園造景，仿木梁柱、仿木欄杆都做得唯妙唯肖，有遊客指著水泥仿木梁柱說「台灣已經很少見到這種木材」，被告知那是水泥做的，遊客驚訝細看才知看走眼。

楊金典接案做水泥大象溜滑梯，作品遍布台灣小學，近年學校流行購罐頭遊具，他的大象溜滑梯工程案較少，但校園水泥動物和廟宇人物神獸的工程案仍很多，本來他準備把一身技藝交棒給長子，不料長子在6年前猝逝，留給他和妻子無限傷感，婉拒所有的工程案，只有繼續整建休閒農場，因為農場有著他和長子一起工作約5年的泥塑回憶。

休閒農場一面整建一面申請使用執照、休閒農場經營執照，費時約5年，在地士紳不看好，「景氣差，開在埔鹽鄉嘸賺錢。」要楊金典趁早收一收，也有朋友鼓勵和打氣，建議農場命名「恐龍、老虎。」聽起來較有氣勢，楊金典堅經營休閒農場，命名為「長頸鹿」，園區入口兩座長頸鹿水泥像經典之作就是他捏出來的。