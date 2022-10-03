台中總預算微刪207萬 附帶24項主決議規範下屆市長

台中市議會今進行二讀會，民進黨議員主張刪總預算207萬3000元，有關新聞局平面媒體廣告科目；修正通過1504億8055萬1千元。 議員何敏誠指出，每逢選舉年藍綠都微刪預算，表示雙方對自己的市長候選人有信心，讓下屆市長好做事，但不符監督預算的原則。二讀通過政黨協商提出的24項主決議文，明訂市府團隊下屆花預算的規範。

2014年是選舉年，市長胡志強對上林佳龍，市議會「微刪」1046萬，刪掉市府電費及一九九九話務費；2018年林佳龍對上盧秀燕，微刪3.6萬元是潭子區公所加班費3.6萬元。今天刪207萬3000元，則是因議員王立任認為新聞局下平面媒體廣告看不到應有的效果，但同意新聞局自行調整科目。

上午政黨協商，雖小刪預算270萬元過關，但民進黨祭出24項主決議文，針對4年來民進黨所重視重大事項，一次規範。包括重大建設如台中國際會展中心、綠美圖，多年分期預算計畫若有調整，應送議會審議後，才能動支預算。台中購物節預算應在本預算一次編足，盡量不再以追加預算等方式擴增經費。

捷運藍線綜合規劃內容，要求市府半年內就交通部所提意見擬具回應並主動展開溝通。確保國家漫畫館落腳台中，市府應主動聯繫文化部，全力配合文化需求及執行時程。擬定台中市空氣汙染防制具體作為，明年上半年提送議會報告。

不過，民進黨資深議員何敏誠對選舉年微刪預算的作法頗有微詞，他說，一年一度為人民看緊荷包，詳加審查是否虛列、編列預算不實。但他尊重朝野協商，希望市府花錢時，政風主計要把關。

議員陳淑華說，國民黨抨擊前市府舉債800億，但林市府其實舉債僅400億。盧市府則把平均地權金當提款機，花了480億，比前市府有過之，就連今年應繳庫106億也還沒繳，她認為市府自稱嚴守財政紀律，是假象。

市府回應，台中市這幾年預算規模更大，代表建設更多、社會福利更多，但舉債107年度舉債225億元，111年度舉債金額僅96億元，下降57%。另市民平均負債降低，物價膨脹之際，實屬不易。109、110年度執行預算後還有盈餘，市府顧及支出和財政紀律，兼顧且找到平衡點，這是最難的事。