快訊

鄭文燦論文找「大陸槍手」代寫？ 他提5大論據一次看

印尼足球場暴亂慘案：125死悲劇為何發生？

重複感染定義放寬 超過14天再感染且症狀惡化就算數

南投縣府人事爭議頻傳 議員爆秘書不工作忙輔選

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣議員賴燕雪今質詢縣府人事任用問題。記者賴香珊／攝影
南投縣議員賴燕雪今質詢縣府人事任用問題。記者賴香珊／攝影

南投縣長林明溱先前遭檢舉為兒子虛設「特助」職務，縣議員賴燕雪今再質疑，縣府聘任國民黨幹部當秘書，領公帑卻免打卡，天天在外輔選，痛批「縣庫當黨庫」，要求人事處提供該員出勤表及工作內容，政風等單位應徹查。人事處允諾將了解，並提供相關資料給議員參閱；政風處表示，若涉及瀆職將依法查辦。

縣議員賴燕雪今質疑，國民黨南投縣黨部前主任委員李哲華先前被聘進縣府當秘書，而她看其他秘書都有在位置上執行職掌業務及核稿，但李上班似乎不用打卡，所以天天都不在辦公室，感覺不用簽到也不用上班，從上任到現在坐領乾薪？

人事處長李政憲表示，李哲華目前為薦任的九職等機要秘書，而縣府差勤規定，秘書以上及一級單位主管、副主管免簽到，而秘書職務就是核閱文稿、協調各單位業務、撰擬專案研究、主要交辦事項之擬定與協調及其他臨時交辦事項。

但賴燕雪指出，李哲華一天到晚不在位置上，跟另個機要秘書邱紹偉都在外輔選，毫不避嫌四處拉票，是否違法公務人員行政中立法，出入是否還由縣府配車及司機，要求人事處提供從任用至今的出勤表和工作紀錄，政風處也應該立刻徹查。

賴也提到，人事處曾明確表示，縣府編制沒有特助，府內卻有其座位，還以寫著特助的公發背心，搞得「占職缺的不工作，不占職缺說當義工」，縣府人事任用弄得像是「詐騙集團」，更把縣庫當黨庫在用，她痛批，縣府不是國民黨的後山。

針對縣府人事任用爭議，民進黨縣議員參選人曾琮愷、沈夙崢今也開記者會指控縣長林明溱除為兒子私設特助黑官，其姪子林儒傑2020年間曾任環保局科長職務，兩人為三等親恐違法，聘用李哲華當秘書則是專門幫國民黨候選人操盤選舉。

對此，李政憲表示，總質詢會後將提供相關資料供議員參考，也會針對相關爭議進一步進行調查；政風處長李俊樓說，該員所涉及為差勤不正常、違反行政中立等因不涉及貪汙屬人事處權責，但若涉及瀆職將依法查辦，會持續向人事處了解。

議員 李哲華 國民黨

延伸閱讀

南投縣參選人陷法院判決黑函互告 選情攻守進入白熱化

影／南投市長參選人賴燕雪遭控曾竊盜 她回批骯髒做法

蔡英文總統七度到新北輔選林佳龍 口誤說選過「台北市長」

【即時短評】首赴台北輔選即雙壓軸 侯友宜正「廣積糧」？

相關新聞

彰化路霸鐵皮屋違建占人行道又擅拆路燈 屋主被告毀損將強拆

彰化市平順街最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，甚至連路燈都被拆掉，誇張行徑引起各界譁然，彰化縣政府及彰化市公所今天均前往...

南投縣府人事爭議頻傳 議員爆秘書不工作忙輔選

南投縣長林明溱先前遭檢舉為兒子虛設「特助」職務，縣議員賴燕雪今再質疑，縣府聘任國民黨幹部當秘書，領公帑卻免打卡，天天在外...

八仙山森林豐盛季10月14日起跑 「森音樂園」為主題

一年一度的八仙山豐盛季將到，林務局東勢林區管理處轄下八仙山自然教育中心，邀請民眾踏入森林環境，今年八仙山森林豐盛季以「森...

影／清水濱海橋改建完工年底通車 串連高美濕地等景點

位於台中高美濕地旁的濱海橋因老舊且耐震力不足，封橋改建現已完工，立法院副院長蔡其昌今天和相關單位會勘，預計年底可完工通車...

免費搭小黃到市區 台中市新增7條「小黃公車」路線

偏遠地區公車到不了，台中市政府因而推動「小黃公車」政策，讓計程車替代公車，免費服務民眾。今新增7條路線，深入大肚、石岡、...

中市交通罰鍰增 議員批取締浮濫

台中市2021年交通事件裁罰收入預算15億8千萬元，決算卻高達22億5千多萬元，多出6億7千多萬元。議員李天生指市府涉預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。