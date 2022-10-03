南投縣府人事爭議頻傳 議員爆秘書不工作忙輔選

南投縣長林明溱先前遭檢舉為兒子虛設「特助」職務，縣議員賴燕雪今再質疑，縣府聘任國民黨幹部當秘書，領公帑卻免打卡，天天在外輔選，痛批「縣庫當黨庫」，要求人事處提供該員出勤表及工作內容，政風等單位應徹查。人事處允諾將了解，並提供相關資料給議員參閱；政風處表示，若涉及瀆職將依法查辦。

縣議員賴燕雪今質疑，國民黨南投縣黨部前主任委員李哲華先前被聘進縣府當秘書，而她看其他秘書都有在位置上執行職掌業務及核稿，但李上班似乎不用打卡，所以天天都不在辦公室，感覺不用簽到也不用上班，從上任到現在坐領乾薪？

人事處長李政憲表示，李哲華目前為薦任的九職等機要秘書，而縣府差勤規定，秘書以上及一級單位主管、副主管免簽到，而秘書職務就是核閱文稿、協調各單位業務、撰擬專案研究、主要交辦事項之擬定與協調及其他臨時交辦事項。

但賴燕雪指出，李哲華一天到晚不在位置上，跟另個機要秘書邱紹偉都在外輔選，毫不避嫌四處拉票，是否違法公務人員行政中立法，出入是否還由縣府配車及司機，要求人事處提供從任用至今的出勤表和工作紀錄，政風處也應該立刻徹查。

賴也提到，人事處曾明確表示，縣府編制沒有特助，府內卻有其座位，還以寫著特助的公發背心，搞得「占職缺的不工作，不占職缺說當義工」，縣府人事任用弄得像是「詐騙集團」，更把縣庫當黨庫在用，她痛批，縣府不是國民黨的後山。

針對縣府人事任用爭議，民進黨縣議員參選人曾琮愷、沈夙崢今也開記者會指控縣長林明溱除為兒子私設特助黑官，其姪子林儒傑2020年間曾任環保局科長職務，兩人為三等親恐違法，聘用李哲華當秘書則是專門幫國民黨候選人操盤選舉。

對此，李政憲表示，總質詢會後將提供相關資料供議員參考，也會針對相關爭議進一步進行調查；政風處長李俊樓說，該員所涉及為差勤不正常、違反行政中立等因不涉及貪汙屬人事處權責，但若涉及瀆職將依法查辦，會持續向人事處了解。