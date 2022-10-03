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彰化違建占用人行道還擅拆路燈誇張行徑惹議 縣府出手了

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彰化路霸鐵皮屋違建占人行道又擅拆路燈 屋主被告毀損將強拆

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所人員今天上午到彰化市平順街勘察，發現這棟最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，連路燈都拆掉了。記者劉明岩／攝影
彰化市公所人員今天上午到彰化市平順街勘察，發現這棟最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，連路燈都拆掉了。記者劉明岩／攝影

彰化市平順街最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，甚至連路燈都被拆掉，誇張行徑引起各界譁然，彰化縣政府及彰化市公所今天均前往會勘，確認這棟占地29.5坪的鐵皮屋為違章建築。

彰化市長林世賢表示，除向警方報案，控告屋主涉嫌毀損及並要求將路燈回復原狀外，縣府建設處長劉玉平也表示，將要求屋主自行拆除，否則將強制拆除。

此一新興社區位在彰化交流道附近的自辦重劃區，成排透天厝正陸續交屋，依實價登錄，價格都在兩千萬元以上。不過，位在平順街的路口人行道上，最近搭蓋一棟鐵皮建築，阻斷人行道，顯得十分突兀。

由於位在彰化警分局莿桐派出所後方，引起側目，並在臉書爆料公社被披露力後，網友紛紛批評「好扯」、「好醜」、「好誇張」。

彰化市公所城市暨觀光發展課長林佳蓁說，市公所是依據彰化縣政府轉下來，指稱有民眾檢舉這棟疑似違章建築，市公所在查報後，呈報彰化縣政府，由縣府認定是否為違章建築，以及後續的違建拆除事宜。

縣府及市公所今天實地到場會勘，經查閱地籍資料及實際丈量，這棟鐵皮屋長11公尺、寬5公尺，面積約29.5坪，據側面了解，土地是屋主以1000萬元購得，可能做倉庫或是車庫使用。但會勘人員指出，這棟鐵皮屋除了占用人行道外，且原屋依規定必須退縮兩公尺，卻被建滿，因此整棟鐵皮屋都是違章建築。

「太誇張了吧！連路燈都拆掉了」，市公所公用課人員勘察時，發現屋主為了建鐵皮屋，竟連路燈都拆掉了，不禁搖頭感嘆，由於重劃開發單位已將路燈移交市公所，視為公物。市長林世賢說，市公所已除警方報案，控告屋主涉嫌毀損，同時要求將路燈回復原狀。

市公所 縣府建設處長劉玉平說，縣府經派員實地勘察，確認這棟鐵皮屋是違章建築，將限期要求屋主自行拆除，否則將排拆強制拆除。

彰化市公所人員今天上午到彰化市平順街勘察，發現這棟最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，連路燈都拆掉了。記者劉明岩／攝影
彰化市公所人員今天上午到彰化市平順街勘察，發現這棟最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，連路燈都拆掉了。記者劉明岩／攝影
彰化市平順街最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，甚至連路燈都被拆掉，誇張行徑引起各界譁然，此圖為原有谷歌地圖，與現狀差好大。圖／記者劉明岩翻攝
彰化市平順街最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，甚至連路燈都被拆掉，誇張行徑引起各界譁然，此圖為原有谷歌地圖，與現狀差好大。圖／記者劉明岩翻攝
彰化市公所人員今天上午到彰化市平順街勘察，發現這棟最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，連路燈都拆掉了。記者劉明岩／攝影
彰化市公所人員今天上午到彰化市平順街勘察，發現這棟最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，連路燈都拆掉了。記者劉明岩／攝影
彰化市公所人員今天上午到彰化市平順街勘察，發現這棟最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，連路燈都拆掉了。記者劉明岩／攝影
彰化市公所人員今天上午到彰化市平順街勘察，發現這棟最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，連路燈都拆掉了。記者劉明岩／攝影
彰化市公所人員今天上午到彰化市平順街勘察，發現這棟最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，連路燈都拆掉了。記者劉明岩／攝影
彰化市公所人員今天上午到彰化市平順街勘察，發現這棟最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，連路燈都拆掉了。記者劉明岩／攝影
彰化市公所人員今天上午到彰化市平順街勘察，發現這棟最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，連路燈都拆掉了。記者劉明岩／攝影
彰化市公所人員今天上午到彰化市平順街勘察，發現這棟最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮屋，連路燈都拆掉了。記者劉明岩／攝影

人行道 違建

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