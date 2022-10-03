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八仙山森林豐盛季10月14日起跑 「森音樂園」為主題

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
八仙山森林豐盛季，DIY課程「手作木杯墊」體驗。圖／八仙山自然教育中心提供
八仙山森林豐盛季，DIY課程「手作木杯墊」體驗。圖／八仙山自然教育中心提供

一年一度的八仙山豐盛季將到，林務局東勢林區管理處轄下八仙山自然教育中心，邀請民眾踏入森林環境，今年八仙山森林豐盛季以「森音樂園」為主題，10月14日起至29日止，周周都有系列活動。

這次系列活動以「森林裡的聲音」為題，引導民眾認識森林裡的各式聲音，活動包含「森夜小精靈」夜間觀察，帶領學員聆聽夜晚八仙山森林的聲音，並尋找野生動物的蹤跡。

秋季也能享有「繽紛賞鳥樂」，學習透過雙筒望遠鏡觀察八仙山繽紛的鳥羽，聆聽悅耳清脆的鳥鳴聲；夜晚「蛙星人的蛙蛙語」，免費線上講座邀請中興大學生命科學系莊銘豐老師，介紹台灣豐富的蛙類生態及蛙類世界的互動小秘密，為大家解密蛙鳴聲的意涵。

八仙山豐盛季的重頭戲10月29日登場，開幕式邀請「鼓動樂音」太鼓表演，當天有免費步道闖關活動「聽見森林在唱歌」、具在地特色之「森活‧農夫集市」，也有多項精彩課程供現場報名參與，例如國產材DIY「手作木杯墊」課程，優惠價每人200元、泰雅原民竹藝文化「那裡有竹聲」之體驗課程，優惠價每人300元，參加八仙山森林豐盛季任一活動，即可參加神秘禮品抽獎活動。

系列活動都須事先報名，名額有限，額滿為止，詳細資訊可至「台灣山林悠遊網」搜尋「八仙山自然教育中心」找到報名頁面與活動簡章(https://recreation.forest.gov.tw/Education?place=BSS)。

八仙山森林豐盛季「森夜小精靈」，觀察夜間出沒的小生物。圖／八仙山自然教育中心提供
八仙山森林豐盛季「森夜小精靈」，觀察夜間出沒的小生物。圖／八仙山自然教育中心提供

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