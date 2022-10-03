影／清水濱海橋改建完工年底通車 串連高美濕地等景點

位於台中高美濕地旁的濱海橋因老舊且耐震力不足，封橋改建現已完工，立法院副院長蔡其昌今天和相關單位會勘，預計年底可完工通車，銜接串聯台7線快速道路與台61線西濱快速道路，達成便捷交通路網，也串結海線各景點，如高美濕地、梧棲漁港及三井outlet。

營建署表示，此橋原是港務公司所有，改建後協調由台中市政府管養，完工後將驗收再點交，蔡其昌表示，在宜蘭南方澳斷橋事件後，中央對台灣各地橋梁加強檢查，此橋百分90經費來自中央，也由中央施工，完工驗收前，他到場會勘了解目前情形，當時全國爭取預算時，他向行政院爭取經費，也感謝台中市議長張清照等人努力，在地方爭取百分之9的預算，也感謝市議員王立任和楊典忠協助爭取。

蔡其昌說，濱海橋的設計和高美濕地連結，他今天看到新橋後很滿意，因為此橋最大功能，未來要和觀光休閒發展結合，此橋連結俗稱的風車大道，可彰顯台中海線特色，將來要再作周邊景觀整體性規劃，如果他當選市長就有辦法做，包括濱海橋連結二邊和高美濕地的整體規劃，這是海線鄉親和台中市民的期待。

濱海橋位於清水區台中港特定區域內高美濕地旁，經由台中港區環港北路跨越清水大排往東經三順路，可銜接台17線、台61線，是一座重要的橋樑。

營建署表示，此橋梁於民國63年完工至今已近50年橋齡，結構老舊且混凝土多處剝落、耐震能力不足，經港務公司檢測評估後，將該橋樑列入行政院列管「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫3年計畫」列管之整建橋梁。並經內政部營建署納入109年度「生活圈道路交通系統建設計畫」內辦理改建。

為因應高美濕地假日遊客眾多，濱海橋也增設人行道與自行車道提供民眾休憩旅遊高美濕地生態風景安全空間，促進地方經濟發展。

濱海橋新橋採四跨矩形預力密排梁橋，橋梁總長 138公尺，橋面設置雙向五車道、人行道、自行車道，並舖設5公分厚再生瀝青混凝土，橋面總寬25公尺，裝設路燈、標誌標線、交通號誌及附屬工程。

總經費2億2000萬元，其中內政部營建署以生活圈補助1億5400萬元，約佔總經費70%，行政院中央特別統籌分配款補助4620萬元，約佔總經費21%，台中市政府自籌1980萬元，約佔總經費9%。