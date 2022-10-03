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免費搭小黃到市區 台中市新增7條「小黃公車」路線

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府推動「小黃公車」政策，讓計程車替代公車，免費服務民眾，今再新增7條路線。記者黃寅／攝影
台中市政府推動「小黃公車」政策，讓計程車替代公車，免費服務民眾，今再新增7條路線。記者黃寅／攝影

偏遠地區公車到不了，台中市政府因而推動「小黃公車」政策，讓計程車替代公車，免費服務民眾。今新增7條路線，深入大肚、石岡、后里、外埔、梧棲、大雅等地，市長盧秀今天上午特別在大肚區順安宮宣布路線開通。

市長盧秀燕表示，政策受不受歡迎，在議會最知道，小黃公車就是每位議員都爭取的項目，目前台中市的小黃公車已達22條路線，擴大到原縣區21行政區、139個里。

她說，小黃公車的特色是可以預約，以每輛車可以坐4名乘客為例，若同時有4人以上要搭，就可以預約兩輛。它也可以隨招隨停，最重要的是它是免費的。但是，小黃公車目的只是讓民眾由偏遠鄉間載到市區，方便轉乘公車，不是要載去像台北或哪個特定地點。

交通局長葉昭甫說，例如黃21路王田營埔線，在大肚區順安宮設站點，串聯王田王福街中和營埔等里，進入小巷弄載運民眾，途中經過郵局、國小、火車站等當地重要地點，即可轉乘公車或火車至台中市區。

新增的7條小黃公車路線是黃16路福興永豐線、黃17路中興嶺石岡線、黃18路后里四塊厝線、黃19路口庄水美線、黃20路梧棲沙鹿線、黃21路王田營埔線、黃22路舊庄員林線，服務石岡、后里、外埔、梧棲、大肚、大雅等地區。

他提醒，小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天「電話預約」，也會視乘車需求調派，照顧市民交通需求，相關資訊可參考交通局網頁https://is.gd/CLgGCQ。

台中市政府推動「小黃公車」政策，讓計程車替代公車，免費服務民眾，今再新增7條路線。記者黃寅／攝影
台中市政府推動「小黃公車」政策，讓計程車替代公車，免費服務民眾，今再新增7條路線。記者黃寅／攝影

公車 梧棲 后里 盧秀燕

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