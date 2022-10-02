好扯的路霸？ 彰化市透天厝前人行道竟搭起鐵皮屋 縣府說話了

彰化市平順街最近矗立一棟建在人行道上的鐵皮建築，有民眾在「爆料公社」PO出照片，直批這是「人行道蓋大違建」，也引來網友熱議，直說「好扯」、「好醜」、「好誇張」，縣府建設處長劉玉平說，從圖片來看，很明顯是蓋在道路退縮地上，應該可以是違章。不過還是要循違章查報程序確認。

負責違章查報的彰化市公所城市暨觀光發展課長林佳蓁說，最近確實收到這地區數起違章建築檢舉案，將會向縣府查閱相關地籍資料，才能做進一步釐清。

彰化交流道附近的自辦重劃區透天厝前的人行道上，最近搭蓋一棟鐵皮建築，阻斷人行道，顯得十分突兀。由於位在彰化警分局莿桐派出後方，警方獲知後，避免引起糾紛，也實地到場了解，但因查報違章權責在市公所，仍待釐清。

建設處表示，這處基地是自辦重劃的土地，依法就是退縮兩公尺作為人行步道，人行步道不得佔用，就算是要提出增建申請，也都不會通過，因此將請市公所查報，如果確實是違建，將要求地主自行拆除，否則縣府會強制拆除。

對於人行道上竟然被占用搭鐵皮屋，在社群引起熱烈討論，有人認為這個路霸未免太誇張了， 有人譏為「空間管理大師」，也有人說買房送地再送鐵皮啊」、「什麼時代了，竟有如此目無法紀的人」、原來買邊間可以這樣噢！長知識了」。