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「你們是天使菩薩」 盧秀燕參加同濟總會長交接

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右二）下午參加國際同濟會台灣總會活動時，形容同濟會的會長、幹部和會兄、會姊們「是社會上的天使、菩薩，有你們真好」。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右二）下午參加國際同濟會台灣總會活動時，形容同濟會的會長、幹部和會兄、會姊們「是社會上的天使、菩薩，有你們真好」。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕下午參加國際同濟會台灣總會活動時，形容同濟會的會長、幹部和會兄、會姊們「是社會上的天使、菩薩，有你們真好」，謝謝他們對社會的付出，「你們的愛就在社會上傳遞」被大家分享。

盧秀燕到達現場時受到同濟會員們的簇擁，致詞後離開時，也被眾人要求合影，從會場無台走到門外花了10多分鐘，頗受到大家的歡迎。

國際同濟會台灣總會今舉辦第48-49屆總會長暨全國會長統一就職典禮，總會長一職由現任的張維清交接給蕭成益。

盧秀燕說，同濟會是全世界最大的社會組織，也是台灣和台中市最大的社會組織，光是在台中市就登記了123個社團，是一股很大的社團力量，因此要感 謝同濟會長年以來的社會服務。

她感謝張維清在新冠肺炎期間沈著冷靜，又能發揮同濟精神全力募集、調度，非常了不起。她也稱讚蕭成益有豐富的會務領導經驗，是社會的楷模，從事許多社會公益和慈善工作，對社會的需求特別了解，未來還要領導大家從事社會服務，她對他非常有信心。

盧秀燕說，要照顧社會大眾，光靠台中市政府的人力、物力，單打獨鬥是不夠的，必須要結合社會的資源，因此特別感謝同濟會的會長、幹部和會兄、會姊們的付出。

社會局說，同濟會在張維清帶領下，從總會到分會積極投入關懷弱勢兒童及家庭，制定了兒童家園助養計畫，助養近千位資優弱勢學生；深入偏鄉國中小學，與學校和社福機構關懷學童，贈送籃球、民生物資及助學金等；辦理多場影展、才藝競賽和書香活動，培養文藝氣息及陶冶品行，帶給孩子們正確的人生觀，與市府攜手同心，使台中成為有愛的城市。

台中市長盧秀燕（右三）和同濟會新舊任總會長合影。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右三）和同濟會新舊任總會長合影。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右三）下午參加國際同濟會台灣總會活動時，形容同濟會的會長、幹部和會兄、會姊們「是社會上的天使、菩薩，有你們真好」。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右三）下午參加國際同濟會台灣總會活動時，形容同濟會的會長、幹部和會兄、會姊們「是社會上的天使、菩薩，有你們真好」。記者黃寅／攝影

台中市長 盧秀燕 幹部

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