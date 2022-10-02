「你們是天使菩薩」 盧秀燕參加同濟總會長交接

台中市長盧秀燕下午參加國際同濟會台灣總會活動時，形容同濟會的會長、幹部和會兄、會姊們「是社會上的天使、菩薩，有你們真好」，謝謝他們對社會的付出，「你們的愛就在社會上傳遞」被大家分享。

盧秀燕到達現場時受到同濟會員們的簇擁，致詞後離開時，也被眾人要求合影，從會場無台走到門外花了10多分鐘，頗受到大家的歡迎。

國際同濟會台灣總會今舉辦第48-49屆總會長暨全國會長統一就職典禮，總會長一職由現任的張維清交接給蕭成益。

盧秀燕說，同濟會是全世界最大的社會組織，也是台灣和台中市最大的社會組織，光是在台中市就登記了123個社團，是一股很大的社團力量，因此要感 謝同濟會長年以來的社會服務。

她感謝張維清在新冠肺炎期間沈著冷靜，又能發揮同濟精神全力募集、調度，非常了不起。她也稱讚蕭成益有豐富的會務領導經驗，是社會的楷模，從事許多社會公益和慈善工作，對社會的需求特別了解，未來還要領導大家從事社會服務，她對他非常有信心。

盧秀燕說，要照顧社會大眾，光靠台中市政府的人力、物力，單打獨鬥是不夠的，必須要結合社會的資源，因此特別感謝同濟會的會長、幹部和會兄、會姊們的付出。