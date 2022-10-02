秋冬境外空汙來臨 中市環保局假日啟動應變措施

台中市環保局今天下午指出，受大氣擴散條件不佳影響，台中空品狀況為橘色提醒至普通等級，市府已啟動預警初級應變，環保局由副局長率隊前往台中火力發電廠、中龍鋼鐵以及烏日倫鼎焚化廠深度稽查，並要求空品不良期間減煤降載，減少排放汙染物。

環保局長陳宏益說，依環保署及中央氣象局預報資料顯示，9月27日到10月4日，因微弱東風大氣擴散不良，西半部地區能見度不佳，台北到台南早晚受細懸浮微粒PM 2.5影響，午後則因高溫影響，北部中部臭氧濃度偏高。

環保局假日仍派員前往中火、中龍及倫鼎焚化廠執行空氣、水質、廢棄物處理、環評承諾等固定源環保總體檢深度稽查，同時要求各汙染源應在空品不良期間減煤降載｡

環保局說明，空氣品質易受地形及氣候影響，不確定性高，民眾需多加注意空品狀況，尤其敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免午後在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

欲掌握空品即時狀況，可至環保局空氣品質監測網(http://bit.ly/1PYK6fP) 或環保署空氣品質監測網(http://airtw.epa.gov.tw/ )查詢。