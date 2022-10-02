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2000足球小將聚台中 安聯小小世界盃中區預賽還有3場
「安聯小小世界盃台中區預賽」10月10日在西屯足球場將舉行5場比賽，吸引161隊逾2000名足球小將參加，爭取全國總決賽資格。台中市府運動局長李昱叡今為小選手加油，感謝中華民國迷你足球協會與市府合作，提供基層選手競技舞台，推動台中足球運動風氣。
運動局表示，此屆賽事以U6、U8、U10、U12及U15等年齡層學生為參賽對象，賽制分為縣市預賽及全國總決賽，各縣市預賽每組取前2隊取得晉級門票，台中區預賽10月1、2、8、9、10日共5場，爭取參加12月24至25日在台北田徑場舉辦的全國決賽。
李昱叡說，台中市首度引進深受親子喜愛的「迷你足球」，連年舉辦足球活動，向下扎根，9月陸續辦理「台中女子足球節」「國小迷你足球賽預賽」，10月有「安聯小小世界盃」，11月「國小迷你足球賽中區挑戰賽」，市府將持續促進幼兒參與、帶動基層運動風氣，打造台中成為足球運動友善運動城市。
運動局說明，這次賽事精彩可期，相關賽程及賽事成績可上中華民國迷你足球協會官網（https://events.ttwfa.com/primary-fwc/）查詢。
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