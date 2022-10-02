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葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行登場 立槳、魔術泡泡秀免費玩
台中首次免費SUP立槳體驗活動，「2022葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行」，今天在水岸花都豐原葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場，第一梯次名額不到15分鐘就被秒殺，魔術泡泡趴上場擠滿大人及小孩，活動吸引近千人參加。
台中市繁榮葫蘆墩促進會、台中市政府運動局共同舉辦的「2022葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行」，今天上午在水岸花都 葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場，活動時間未到，就有許多人卡位排隊，要參加台中第一次的SUP立槳體驗，開放登記不到10分鐘，40位名額就被秒殺。
搶到第一梯次民眾說：「一直想試玩SUP立槳，怕搶不到一早就來卡位，輕舟水岸很美、很漂亮，希望常有這樣活動」，主辦單位表示，全天6梯次、240名立槳體驗名額，上午11點被帶著衣物、防曬用品民眾秒殺額滿。
下午3點30分壓軸魔術泡泡趴開始，大人帶著小孩參加魔術泡泡party，帶著孩子來的陳爸爸說：「謝謝台中市繁榮葫蘆墩促進會、陳清龍議員跟市府運動局，葫蘆墩公園是全台中最棒的河岸公園，請市政府多多關愛。」
台中市政府運動局長李昱叡說，葫蘆墩公園輕舟水岸，是全台中獨一無二、最好的水上活動場地，未來將會規劃在葫蘆墩公園水域，舉辦更多的龍舟、獨木舟、輕艇、SUP立槳等活動。
台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、台中市議員陳清龍表示，全年在葫蘆墩公園常態性舉辦各種活動，是他努力不懈的目標。他不斷爭取葫蘆墩公園、軟埤仔溪整治，市府向中央爭取1.5億元經費已到位，葫蘆墩圳掀蓋二期整治，爭取中央補助的1.6億元也獲得核定，豐原繼續朝水岸花都目標前進，會越來越美、越來越宜居，豐原未來將是台中最幸福城市。
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