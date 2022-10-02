日月潭電撈「魚虎球」暴減7成 縣府初判原因兩極

外來種「魚虎」肆虐日月潭，幼魚會集結一團團「魚球」成群獵食，畫面驚人，也影響潭區生態，未料今年魚虎球不僅遲到，縣府派員電撈至今竟僅6千多尾，不到去年同期的3成。縣府初判原因兩極，一較樂觀為「除虎」見成效，魚虎族群減少；另一可能為，今年驟減、隔年爆發的生態習性，但仍待持續觀察驗證。

南投農業處指出，外來種「魚虎」學名小盾鱧，疑遭人放生才入侵潭區，最大可達1.3米長、24公斤重，成魚會攻擊其他魚類，往常在5、6月現蹤，7月大爆發，幼魚孵化後體色通紅，會在成魚護幼下集結成「魚球」成群出沒，獵食畫面驚人，更因位潭區食物鏈頂層，幾無天敵，擴散迅速，僅能靠人力加強捕捉防治。

只不過，今年日月潭魚虎球直至7月底才現蹤，縣府原本估計只是因氣候等因素遲到，8月進入繁殖期恐將大爆發，農業處因此循往年模式，與清大團隊、漁民合作加強電撈防治作業，加強巡視全潭，並針對水草叢生、枯枝落葉較多等易躲藏死角進行查察，未料電撈狀況大不如前，較去年同期的電撈數量暴減逾7成。

農業處林務保育科表示，前年首次在7至9月執行電撈防治捕獲8千多尾幼魚，去年7至10月更捕到3.4萬尾，但今年從7月多開始巡潭，並進行電撈作業至今僅捕獲6千多尾，相較於去年同期約2.5萬尾，整體數量雖大幅衰退，但不敢輕忽，目前仍持續電撈防治，全力防堵並降低魚虎族群數。

至於今年魚虎球大遲到，且電撈狀況不比往年，林務保育科初判原因可能有二，其一較樂觀就是，漁民及釣客近年全力「除虎」，成體來不及產卵就被釣起，影響繁殖，導致魚虎球數量銳減；另一個可能性為生態習性，過去曾有一年罕見魚虎球，隔年卻族群大爆發，憂心恐是類似情形，之後將持續觀察記錄以科學驗證。