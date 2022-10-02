北斗奠安宮慶祝東螺開基媽飛昇得道日 16宮廟明年聯合遶境

農曆9月初9是媽祖飛昇得道日，彰化縣北斗鎮開基媽祖奠安宮為慶祝媽祖得道，北斗鎮內16間宮廟主神今天到奠安宮向媽祖祝賀，奠安宮為感謝各宮廟祝賀，回贈金牌與金筆給16尊神尊，奠安宮董事長陳在說，奠安宮東螺開基媽祖明年將規畫16間宮廟聯合遶境，祈求地方平安，各行各業生意興隆，闔家平安。

北斗鎮奠安宮東螺開基媽祖已經奉祀有300多年，每年農曆9月初9飛昇得道日，信徒都會到廟宇來祝賀，場面熱鬧，由於疫情影響各行各業，今年奠安宮邀請鎮內16間宮廟，向東螺開基媽祖來祝賀，奠安宮也回禮給參加宮廟，並掛金牌給神尊，贈送金筆給神明辦事庇佑信徒。

副總統賴清德預計今天下午3點多將到奠安宮參拜，不過彰化縣長王惠美中午已先出席奠安宮祝賀大典，並頒金牌給16間宮廟，王惠美說，奠安宮董事會很用心，將媽祖得道升天日發揚出來，邀請在地宮廟一起為地方祈福，就跟彰化媽祖繞境活動一樣。