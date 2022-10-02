駐村藝術家與新貌獎歷屆得獎作品 台中清水眷村聯合展出

台中清水眷村文化園區辦理「微衛星實驗創作基地」藝術家駐村已第3年，向全國廣徵具前衛、新銳、實驗性且能突顯藝術家個人識別性的創作計畫，今年7月至10月由5組共10位藝術家進駐，駐村藝術家即日起至10月30日以「藝術轉運站」為策展主題，在清眷42戶區西側49、51、53、54、58號房舍及東、西側戶外空間舉行創作成果展。

台中市港區藝術中心表示，今年邀請東海大學美術系專任副教授張惠蘭擔任總策展人，在藝術家進駐期間，以一名中介者角色引導藝術家們創作與溝通。

本屆駐村藝術家許多都具有國際駐村的經驗，受疫情或時間等因素，在不同的地方與創作選擇下匯聚清水眷村，而微衛星實驗創作基地就如同藝術轉運站一般，化身為創作者跟觀眾能進一步親近藝術的中途站。

來自日本的藝術家宇田奈緒，這次進駐期間以「對話」作為交流的主要方式，將在地故事與在清水所拍照片轉化為寧靜敘事的影片形式，創作作品「一路平安」，藉由藝術保存將隨時間流逝而失去的在地故事。

具豐富創作經歷的李燕華，以視覺性土地測量方式，再透過攝影、複合媒材結合繪畫呈現自身的藝術語言，這次展出「找尋內心的家系列」作品；曾有眷村生活經驗，也是插畫家的莊博雅，在駐村期間化身「家書郵局」局長，以平易近人的表達方式用畫說出眷村的故事。