彰化乳牛節結合紅龍果行銷 畜產嘉年華有吃又有玩

彰化畜產嘉年華御品乳牛節今天在二林文化園區舉辦熱鬧滾滾，彰化縣長王惠美表示，彰化是畜產農業大縣，結合紅龍果評鑑、乳牛產業多元成果展等，透過食農教育及闖關活動，讓民眾寓教於樂，收穫滿滿。

彰化縣府今年結合雞、鴨、羊、豬、牛主題辦理彰化畜產嘉年華系列活動，本周六日壓軸活動「彰化御品乳牛節」，希望透過活動推廣彰化優質畜禽產品。

王惠美說，王縣長表示，今天是彰化畜產嘉年華的最後一場次，行銷彰化優質乳牛，彰化的牛乳不僅是全國產量第一，彰化的標竿酪農，養出來的牛一年可生產10公噸以上的生乳，所以有「天噸牛」之稱號，全台灣天噸牛頭數以彰化排第一名，感謝二林鎮農會、二林鎮公所等相關單位用心，把活動辦的有聲有色，讓彰化優質乳品推廣出去。

彰化全縣乳牛約3萬600頭，泌乳牛約1萬6300頭，佔全國24.3%，年產乳量逾11萬公噸，產業年產值逾29億元，二林鎮也是彰化重要專業酪農區，提供給各知名品牌乳製品公司。

今年二林儒林文化季結合彰化御品乳牛節盛大辦理，二林農會總幹事邱士平、二林鎮長蔡詩傑等人也與會，邱士平說，活動中除了介紹民眾瞭解彰化乳牛產業多元化發展成果、還有酪農重機械展示、乳牛產業知識教育有獎徵答、牧草裝置藝術、乳牛餵草體驗、滾牧草體驗、乳製品DIY教學、野餐體驗、還有消費滿額集章摸彩等促銷活動。

王惠美也特別感謝企業贊助照顧學童健康，今年由統一企業、義美公司、中華民國農會台農鮮乳廠捐贈乳飲品給縣內30所學校體育班學生的營養照顧公益活動，補充體育選手的健康。