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南投燈會花燈恐淪垃圾 議員籲縣府正視預先減量

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投燈會每年吸引上百萬人次，縣議員陳宜君憂心花燈恐淪垃圾，要求縣府籌辦時就應正視垃圾減量。圖／南投縣政府提供
南投燈會每年吸引上百萬人次，縣議員陳宜君憂心花燈恐淪垃圾，要求縣府籌辦時就應正視垃圾減量。圖／南投縣政府提供

南投燈會每年吸引上百萬人次，各燈區展示花燈光影絢麗奪目，深受民眾好評，但縣議員陳宜君憂心活動恐製造大量花燈垃圾，要求縣府籌辦時就應正視垃圾減量；觀光處表示，近年透過使用外投光燈具、回收典藏等機制，以減少花燈垃圾。

陳宜君指出，年底將屆，縣府近期已開始籌辦「南投燈會」，這場每年吸引上百萬人次的大型活動，雖帶動地方經濟，但活動結束後，現場的創意花燈、活動耗材，甚至送給民眾的獎品等，恐造成大量垃圾，縣府在活動前就正視垃圾問題。

陳表示，多數民眾能理解地方政府為了促進觀光，透過辦理各項活動來吸引遊客，立意良善，但也不能忽略環保，「源頭減量」概念須在一開始就放進活動元素，所以就緊接而來的燈會，觀光處籌辦燈會有無相關環保規畫，避免製造花燈垃圾。

觀光處長陳志賢說，為提倡並宣導環保理念，近年與台灣瑞曼迪斯公司、橋國能源科技等在地企業共同規畫環保永續燈區，將廢棄的寶特瓶製作具地方意象的燈飾，甚至納入節能概念，讓民眾可以透過踩自行車競速產生電力而點亮彩燈。

而過去的燈會多展示符合生肖年主題、一次性使用且內發光的大型傳統花燈，但近年改變作法，燈區設置上大量採用光影藝術，透過耐久性、可抽換置放至各景點的外投光燈具，而其因能重複利用，降低因單一傳統花燈衍生的垃圾問題。

觀光處也表示，針對單一傳統花燈，燈會後將邀集各局處、鄉鎮市公所及贊助廠商召開典藏會議，由其申請欲典藏創意花燈，放置公共場域或其廠區展示；同時由各社區協會回收自家花燈，隔年燈會稍加改造也能再次展出，展現社區特色。

南投燈會每年吸引上百萬人次，縣議員陳宜君憂心花燈恐淪垃圾，要求縣府籌辦時就應正視垃圾減量。圖／南投縣政府提供
南投燈會每年吸引上百萬人次，縣議員陳宜君憂心花燈恐淪垃圾，要求縣府籌辦時就應正視垃圾減量。圖／南投縣政府提供
南投燈會部分燈區採用光影藝術，透過可重複使用的外投光燈具，降低因單一傳統花燈衍生的垃圾問題。圖／南投縣政府提供
南投燈會部分燈區採用光影藝術，透過可重複使用的外投光燈具，降低因單一傳統花燈衍生的垃圾問題。圖／南投縣政府提供
南投燈會每年吸引上百萬人次，縣議員陳宜君憂心花燈恐淪垃圾，要求縣府籌辦時就應正視垃圾減量。圖／南投縣政府提供
南投燈會每年吸引上百萬人次，縣議員陳宜君憂心花燈恐淪垃圾，要求縣府籌辦時就應正視垃圾減量。圖／南投縣政府提供

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