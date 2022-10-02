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盧秀燕拜訪清水人瑞吳許側 百歲嬤養生秘訣飲食均衡不挑食

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今天拜訪清水區百歲人瑞吳許側阿嬤，送花、蛋糕和敬老金。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕（左）今天拜訪清水區百歲人瑞吳許側阿嬤，送花、蛋糕和敬老金。圖／台中市新聞局提供

重陽節前夕，台中市長盧秀燕今天拜訪清水區百歲人瑞吳許側阿嬤，致贈市府重陽敬老禮金1萬元，轉贈總統府及衛生福利部的重陽賀禮，祝福吳阿嬤松柏長青，健康呷百二。

個性開朗的吳阿嬤和盧秀燕話家常，稱讚市長與市政團隊的施政努力，並分享她長壽的養生秘訣是飲食均衡、不挑食，盧秀燕感謝阿嬤的肯定，並祝福阿嬤及台中每位長者身體健康。

盧秀燕表示，今年台中市65歲以上長輩已超過41萬名，百歲人瑞約390位；現在的台中市老年人口，比她剛上任時增加超過7萬人，百歲人瑞也多了超過100位。

盧秀燕說，每位長者都是台中的寶，除了重陽節探望，市府更透過持續推動好的社福政策，照顧老寶貝，也希望阿嬤和家人身體都健康、家庭幸福美滿。

社會局表示，自9月15日到10月4日，各區公所發放重陽敬老禮金，今年中市百歲人瑞有390人，由專人致贈重陽禮金，表達市府的關心。另為妥善照顧人瑞生活，實際居住台中市100歲以上人瑞，享有每月6000元百歲敬老禮金的福利，相關訊息可洽詢各區公所或社會局。

社會局指出，配合重陽節，市府將今年10月訂為敬老月，舉辦「銀髮友善商家活動」，至12月31日止，台中市的長輩至銀髮友善商家購物時，出示敬老愛心卡可享有專屬優惠；持敬老愛心卡可至全市6家國民運動中心及港區運動公園運動顧健康，另享專屬優待及活動好禮，相關敬老月活動資訊請上台中市政府社會局網站查詢，服務專線04-23820259

台中市長盧秀燕（前排中）今天拜訪清水區百歲人瑞吳許側阿嬤，送花和蛋糕。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕（前排中）今天拜訪清水區百歲人瑞吳許側阿嬤，送花和蛋糕。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕（前排左四）今天拜訪清水區百歲人瑞吳許側阿嬤，送花和蛋糕與敬老金。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕（前排左四）今天拜訪清水區百歲人瑞吳許側阿嬤，送花和蛋糕與敬老金。圖／台中市新聞局提供

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