2022高美濕地海風路跑 邊跑邊欣賞美景

台中市政府運動局與聯網國際資訊（EventPal）攜手舉辦「2022高美濕地海風路跑活動」今天清晨在台中海洋生態館旁舉行，跑友邊跑邊欣賞高美濕地生態之美。

台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場為跑友加油打氣，他表示，期盼透過路跑活動結合在地觀光，鼓勵民眾培養運動習慣，跑出難忘回憶，愛上台中美好風光。

聯網國際資訊表示，此次活動路線長度共分為6公里、12公里、21公里，路線行經生態聖地高美風車大道及高美濕地海景，周圍有梧棲觀光魚市、三井outlet暢貨中心等景點，讓跑友們可以置身徐徐海風並悠遊台中最美的海岸線。

2022高美濕地海風路跑為公益賽事，每位跑友的路跑報名費中將提撥10元當作慈善基金，捐贈財團法人友愛教育事務基金會，以表達取之社會回饋社會的精神。

運動局表示，因應疫情，舉辦戶外大型活動依據中央防疫規範辦理，活動會場也規畫適當動線，由指定出入口進出，進行酒精消毒及體溫測量，參加者入會場均需佩戴口罩，啟程後保持社交距離才能取下口罩，以落實防疫。