台中霧峰草地餐酒宴令人驚豔 年底還有波斯菊花海可賞

台中市霧峰人文薈萃、古蹟處處，包括霧峰林家花園、明台高中都積極將資產活化，霧峰區農會上周也結合自己的酒莊、有機農業和餐飲，推出草地餐酒宴，讓外界驚豔。區農會總幹事黃景建透露，農會已將酒莊後側的農地都包下，歡迎大家年底去質賞波斯菊花海，並歡迎舉辦戶外婚禮。

區農會上周與參山國家風景區管理處和水土保持局台中分局合辦的一場戶外「慢漫草地餐酒宴」受到外界好評，地點選在區農會「民生診所」旁的草地上。工作人員夜幕低垂時，在草地上擺起餐桌、花束，並掛起小吊燈，伴隨著四人樂團，一場盛宴就此展開。

餐酒宴可以讓賓客逐一品嘗農會酒莊以霧峰香米製作的純米大吟釀等各式清酒，還有以家政班學員為班底經營的議蘆餐廳精彩餐點，米和蔬菜食材則以區農會推廣的黑翅鳶米和小農自產的有機蔬果為主，不僅促銷了農產品，還推廣了食農教育。

明台高中校園裡有林家花園歷史悠久的「萊園」景色，林獻堂博物館也是也是台灣第一座私人博物館。校方曾策畫了數場對外售票的「林獻堂先生環球遊記音樂會」，也與婚顧業者合作，讓新人們在古蹟校園裡辦婚禮，不僅活化了校內資產、讓新人們有別開生面的婚禮，也讓學生們得到實習經驗。22日還將舉辦免費的「櫟社120周年紀念音樂會」歡迎報名：https://reurl.cc/603bkO。

黃景建說，霧峰的人文風土資產真的很多，大家都積極往這個方向思考，如何把這些資產活化，既能把地方的好呈現出來，也能帶動地方發展。酒莊和民生診所旁會開闢成休閒農場，歡迎大家去小旅行、舉辦戶外婚禮、活動。

參山國家風景區管理處長曹忠猷說，參山處去年推出「迴遊・阿罩霧」觀光巡迴巴士，成功串連整合霧峰周邊地區觀光產業發展，並結合水保局輔導社區共同推廣在地農遊，未來也會持續透過中彰區域觀光聯盟，攜手旅遊業者共同推動霧峰農業旅遊，讓中彰觀光圈添加更多元觀光魅力。

水保局台中分局長邱啟芳說，霧峰農會酒莊結合周邊社區進行包稻草稻田體驗、黑翅鳶保育與友善農業與米食DIY等推廣在地農遊，去年獲該局通過優遊農村評鑑，未來將持續以酒莊為基地，打造從農業到生態、從產地到餐桌的六級化食農示範基地，擴大推動食農教育體驗的綠色小旅行。

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