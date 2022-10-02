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中市1年交通違規開罰22.5億 議員：警方開單浮濫

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李天生指出警方開交通違規浮濫。圖／李天生提供
台中市議員李天生指出警方開交通違規浮濫。圖／李天生提供

台中市交通事件裁罰收入，交通局110年預算15億8千萬元，決算高達22億5585萬9181元，增加9億7350萬元。議員李天生指市府涉編列不實，且外界質疑取締浮濫，要求明年度預算刪減10億元，「市民拒當盧秀燕提款機」。

交通局解釋交通事件裁罰收入，包括台中市、外縣市、監理站及違規停車等罰款，不是只有台中市開罰。至於歲入預算是參考往年編列。

李天生天生説台中市各項交通事件裁罰收入，全部編列在交通局，其中警察局交通違規罰款占最大宗，編列約14億元。

李天生説，警方近年取締交通違規罰金逐年增加，除市民不守法、檢舉達人拚命檢舉外，外界更質疑警方取締浮濫，三更半夜也開單。警方取締案件，遭台中市交通事件裁決處駁回達一成，顯示警方取締失誤不少。

李天生指市警局明年度預算編3929萬元交通違規案件郵資費，年年辨理追加預算增加「作業費」及「郵資費」支出，罰單越開越多，難道警察開罰單有業續壓力？有獎金可領？還是可記功嘉獎？

李天生強調，從預算執行情況來看，台中市交通事件裁罰收入的預算編列不實，警方開交通違規罰款金額逐年增加，因此要求明年度刪減10億元。

另建議在非尖鋒時段、非重要交通幹道，警察應以勸導代替開罰，避免製造民怨，把市民荷包當作提款機。

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