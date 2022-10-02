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嘉義布袋某平房今晨驚傳火警 行動不便老婦受困死亡

台中第二市場百年「樹根」水果行 第三代退休停業

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
第二市場樹根水果行，專賣高檔進口水果。圖／讀者提供
第二市場樹根水果行，專賣高檔進口水果。圖／讀者提供

台中市中區第二市場，中山路過去水果店林立，被稱為水果街。其中百年老店「樹根」第三代經營者也80歲了，決定9月30日吹熄燈號歇業，不少老顧客看到店家掛起紅布條，特地再上「樹根」最後巡禮，依依不捨。

老闆蔡素貞説，每天重複相同的動作，包水果禮盒，到最後一天，心情格外不同「很難過，這麼多老朋友，這麼支持我們…」。

第二市場中山路旁的「樹根」水果行，從三代經營，邁入百年。蔡素貞說，「最大的收穫是交了許多的好朋友」每天看著顧客上門，卻說不出口要歇業了，只好掛起布條通知大家。

老顧客上門説捨不得，蔡素貞表示，「身體沒有辦法了」。

「樹根」第一代專賣香蕉，第二代轉型專賣蘋果、葡萄等高檔進口水果，百年來品質大受肯定，還有不少外縣市的訂單。但受到疫情衝擊，生意大受影響，老闆決定停業。

老闆娘說，「樹根」是台中第一家使用紙袋包裝的水果店，讓水果可以呼吸保鮮。老闆的用心、獲得消費者的肯定。

樹根水果行老闆陳樹根説，發生疫情，人們探望住院的病人通常會買高級水果當伴手，但疫情期間人跟人的互動都人少了，生意跌剩3成多。老闆說等加上水果賣完，就要熄燈、「樹根」走入歷史。

第二市場樹根水果行，專賣高檔進口水果。圖／讀者提供
第二市場樹根水果行，專賣高檔進口水果。圖／讀者提供
第二市場樹根水果行，老闆陳樹根夫婦是第三代，年紀大了，又受到疫情影響生意大不如前，決定停業。圖／讀者提供
第二市場樹根水果行，老闆陳樹根夫婦是第三代，年紀大了，又受到疫情影響生意大不如前，決定停業。圖／讀者提供
第二市場樹根水果行，老闆陳樹根夫婦是第三代，年紀大了，又受到疫情影響生意大不如前，決定停業。圖／讀者提供
第二市場樹根水果行，老闆陳樹根夫婦是第三代，年紀大了，又受到疫情影響生意大不如前，決定停業。圖／讀者提供
台中市第二市場百年老店「樹根」水果行等最後一批水果賣完後即將停業。圖／讀者提供
台中市第二市場百年老店「樹根」水果行等最後一批水果賣完後即將停業。圖／讀者提供

疫情 香蕉 台中市

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