台中第二市場百年「樹根」水果行 第三代退休停業

台中市中區第二市場，中山路過去水果店林立，被稱為水果街。其中百年老店「樹根」第三代經營者也80歲了，決定9月30日吹熄燈號歇業，不少老顧客看到店家掛起紅布條，特地再上「樹根」最後巡禮，依依不捨。

老闆蔡素貞説，每天重複相同的動作，包水果禮盒，到最後一天，心情格外不同「很難過，這麼多老朋友，這麼支持我們…」。

第二市場中山路旁的「樹根」水果行，從三代經營，邁入百年。蔡素貞說，「最大的收穫是交了許多的好朋友」每天看著顧客上門，卻說不出口要歇業了，只好掛起布條通知大家。

老顧客上門説捨不得，蔡素貞表示，「身體沒有辦法了」。

「樹根」第一代專賣香蕉，第二代轉型專賣蘋果、葡萄等高檔進口水果，百年來品質大受肯定，還有不少外縣市的訂單。但受到疫情衝擊，生意大受影響，老闆決定停業。

老闆娘說，「樹根」是台中第一家使用紙袋包裝的水果店，讓水果可以呼吸保鮮。老闆的用心、獲得消費者的肯定。