黃秀芳明成立競選部 蔡英文、賴清德站台

彰化年底五合一選舉不到兩個月，彰化民進黨籍議員參選人今天有五人成立總部成立，彰化縣長參選人黃秀芳今天跑透透，相互拉抬，黃秀芳競選總部表示，明天黃秀芳競選總部成立大會從傍晚5點開始，包括總統蔡英文、副總統賴清德等人都將到場為「彰化隊」加油打氣。

上午第三選區議員賴清美、周君綾、第一選區許雅琳、第七選區溪州鄉李俊諭成立競選總部，下午則有第四選區議員張欣倩，黃秀芳陸續趕往和美鎮、彰化市、溪州鄉、員林市，出席參選人總部成立大會，呼籲鄉親力挺，讓議員席次全壘打。

黃秀芳推薦周君綾指出，和她一樣都是助理出身，周君綾從助理到三屆代表累積19年基層服務經驗才轉戰議員，問政服務無縫接軌。而爭取連任的賴清美議員問政優質、重視弱勢，近來更揭發和美三兄弟、兩小兄妹案件，是深入基層的好議員，一定要順利當選連任。

黃秀芳說，民進黨在第一選區提名6席，許雅琳是唯一女性，過去許雅琳也在彰化市公所服務，了解鄉親需求，呼籲讓女力為民進黨多一席。黃秀芳也說，李俊諭過去曾任五屆議員，其中有三屆和她是同事，深知李俊諭對地方充滿熱情、照顧農民，讓李俊諭重返議會，是地方的福氣。