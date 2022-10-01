聽新聞
test
0:00 / 0:00
永靖四芳社區廚房興建今落成 「憨人」功勞最大
彰化縣永靖鄉四芳村民陳雍讓15年前返鄉，和村民一起動手改造四芳村環境，服務過程中他發現農村高齡化產生照顧問題，因此萌生社區共餐的想法，得到頂新和德文教基金會協助，今天四芳社區廚房落成，每月可服務600人次，朝向幸福社區再邁進一大步。
陳雍讓從事土木測繪，結婚後搬離四芳村，十多年前返鄉看見遷葬後的公墓雜草叢生，決定回鄉投入社區再造，爭取農村再生計畫經費整理環境，和一群志工把墓地興建成社區公園，並改善排水和整建老宅，過去15年不間斷，志工自嘲「憨人」。
陳雍讓擔任四芳社區發展協會理事長，成立永靖鄉四芳社區志工隊，全盛時期多達百餘人當志工，年最長超過90歲，陳雍讓從中注意到農村人口老化，年長者不注重飲食營養，要支撐高齡化農村就必須吃得健康，於是他希望成立社區共餐據點並結合樂齡課程，鼓勵長者走出戶外與人互動。
頂新和德文教基金會創辦人魏應充在參加社區座談會時，獲知陳雍讓和社區志工對家鄉的無私奉獻，認為與基金會理念契合，即給予經費協助興建「頂芳社區廚房」，2020年動土，歷經嚴峻疫情和克服施工困難，今天社區舉行落成典禮，邀請與會來賓吃湯圓分享喜氣。
頂芳廚房每周3天供餐，每個月平均可服務600人次，用餐後由長者清洗環保便當，未來頂新和德文教基金會將透過「永靖小旅行」等計畫，引導更多遊客走進社區探索在地特色，另也將與學校合作舉辦體驗農村生態活動，增強年輕人認同家鄉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言