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永靖四芳社區廚房興建今落成 「憨人」功勞最大

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉四芳村獲頂新和德文教基金會經費協助興建頂芳社區廚房，今天落成。圖／頂新和德文教基金會提供
彰化縣永靖鄉四芳村獲頂新和德文教基金會經費協助興建頂芳社區廚房，今天落成。圖／頂新和德文教基金會提供

彰化縣永靖鄉四芳村民陳雍讓15年前返鄉，和村民一起動手改造四芳村環境，服務過程中他發現農村高齡化產生照顧問題，因此萌生社區共餐的想法，得到頂新和德文教基金會協助，今天四芳社區廚房落成，每月可服務600人次，朝向幸福社區再邁進一大步。

陳雍讓從事土木測繪，結婚後搬離四芳村，十多年前返鄉看見遷葬後的公墓雜草叢生，決定回鄉投入社區再造，爭取農村再生計畫經費整理環境，和一群志工把墓地興建成社區公園，並改善排水和整建老宅，過去15年不間斷，志工自嘲「憨人」。

陳雍讓擔任四芳社區發展協會理事長，成立永靖鄉四芳社區志工隊，全盛時期多達百餘人當志工，年最長超過90歲，陳雍讓從中注意到農村人口老化，年長者不注重飲食營養，要支撐高齡化農村就必須吃得健康，於是他希望成立社區共餐據點並結合樂齡課程，鼓勵長者走出戶外與人互動。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充在參加社區座談會時，獲知陳雍讓和社區志工對家鄉的無私奉獻，認為與基金會理念契合，即給予經費協助興建「頂芳社區廚房」，2020年動土，歷經嚴峻疫情和克服施工困難，今天社區舉行落成典禮，邀請與會來賓吃湯圓分享喜氣。

頂芳廚房每周3天供餐，每個月平均可服務600人次，用餐後由長者清洗環保便當，未來頂新和德文教基金會將透過「永靖小旅行」等計畫，引導更多遊客走進社區探索在地特色，另也將與學校合作舉辦體驗農村生態活動，增強年輕人認同家鄉。

彰化縣永靖鄉四芳村社區志工為自己也為社區長者烹飪飯菜。圖／頂新和德文教基金會提供
彰化縣永靖鄉四芳村社區志工為自己也為社區長者烹飪飯菜。圖／頂新和德文教基金會提供

廚房 高齡化

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