永靖四芳社區廚房興建今落成 「憨人」功勞最大

彰化縣永靖鄉四芳村民陳雍讓15年前返鄉，和村民一起動手改造四芳村環境，服務過程中他發現農村高齡化產生照顧問題，因此萌生社區共餐的想法，得到頂新和德文教基金會協助，今天四芳社區廚房落成，每月可服務600人次，朝向幸福社區再邁進一大步。

陳雍讓從事土木測繪，結婚後搬離四芳村，十多年前返鄉看見遷葬後的公墓雜草叢生，決定回鄉投入社區再造，爭取農村再生計畫經費整理環境，和一群志工把墓地興建成社區公園，並改善排水和整建老宅，過去15年不間斷，志工自嘲「憨人」。

陳雍讓擔任四芳社區發展協會理事長，成立永靖鄉四芳社區志工隊，全盛時期多達百餘人當志工，年最長超過90歲，陳雍讓從中注意到農村人口老化，年長者不注重飲食營養，要支撐高齡化農村就必須吃得健康，於是他希望成立社區共餐據點並結合樂齡課程，鼓勵長者走出戶外與人互動。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充在參加社區座談會時，獲知陳雍讓和社區志工對家鄉的無私奉獻，認為與基金會理念契合，即給予經費協助興建「頂芳社區廚房」，2020年動土，歷經嚴峻疫情和克服施工困難，今天社區舉行落成典禮，邀請與會來賓吃湯圓分享喜氣。