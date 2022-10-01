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園區業者關懷弱勢 暖心招待家扶親子享美食
彰化縣永靖鄉的三叔公園區業者邱清正、台北市中興獅子會會長任明泰兩人，今天上午南下招待嘉義家扶中心10戶經濟弱勢家庭，享用美味吃到飽火鍋料理，現場還發送每位小朋友1份助學金，讓弱勢家庭感受到社會上的溫暖與關懷。
嘉義家扶中心表示，80歲的三叔公本名邱清正，小時候家貧如洗，因父親經商，慢慢改善家中生活，在7歲那年無意間聽到父親與村幹事討論發放米關懷鄉里一事，19歲高中畢業後離家，獨自到台北當學徒，努力辛苦打拼多年，事業有成衣錦還鄉，2005年於家鄉成立「三叔公生態園區」，每年冬至前夕招待弱勢團體到園區參加活動至今已15年，目的是要延續父親對社會的愛與關懷。
家扶家庭小俊表示，父母親離異後由母親獨自扶養長大，母親罹患子宮癌、憂鬱症，無法穩定就業，為了一家人能安心生活與就學，母親努力從事清潔工，尚需仰賴社會福利才能維持基本生活；透過三叔公招待，讓小俊與母親第一次一起在吃到飽的火鍋店享用美味料理，吃在嘴裡、愉悅在心裡。
中心主任沈明彥表示，感謝三叔公不辭辛勞從彰化縣到嘉義市，招待中心弱勢家庭享用美味的火鍋料理，不僅讓弱勢家庭吃進營養、留下難忘的回憶，也讓弱勢家庭深刻感受到社會大眾給予的關愛與溫暖。
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