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彰化二林青農「大佃農」 夫婦年收入百萬非難事

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林文化季配合2022彰化畜產嘉年華，加倍熱鬧，民眾在二林文化園區野餐。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林文化季配合2022彰化畜產嘉年華，加倍熱鬧，民眾在二林文化園區野餐。記者簡慧珍／攝影

今年彰化縣二林文化季結合彰化畜產嘉年華，由2022彰化御品乳牛節打頭陣，今、明兩天二林文化園區熱鬧登場，11個鄉鎮市農會、10多名青農設攤展售農特產品，近千名民眾搶先在今天到園區品嘗肉燥飯、薏仁綠豆湯和玩遊戲，數十個家庭在樹下野餐，享受秋日美好時光。

彰化縣飼養乳牛約2萬7000多頭，生乳產量全國第一，二林鎮是縣內第四大產區，今年乳牛節選在二林鎮舉辦，縣政府和二林鎮農會力邀各鄉鎮市農民參加，北斗、和美、鹿港、秀水等11個鄉鎮市農會展售蔬菜、鹹蛋、蜂蜜等農特產品，青農也來趕市集，販售自種的蔬果和玉米筍，每買滿100元蓋一個戳章，集滿6個可參加抽獎，市況十分熱烈。

二林鎮農會建立平台，協助青農種植特色雜糧作物，不必為通路煩惱，農委會和縣政府推動轉作飼料玉米，今天現場展售價值千萬的整地耕耘機。二林鎮農會總幹事邱士平說，和其它鄉鎮市相比，二林鎮農地遼闊，青農多是「大佃農」，種植水稻代耕10公頃，青農夫婦一年收穫百萬元非並難事，種植雜糧作物有鎮農會平台協助銷售，青農收入較有保障。

彰化御品乳牛節明天開幕，民眾今天先到二林文化園區享用肉燥飯等彰化畜產小吃，限量千份，園區活動館前面大排長龍。活動館內社團歌舞表演接力登場，並有轉盤有獎徵答遊戲，也是民眾排隊希望拿到獎品。

青農林玉鳳表示，青農都希望建立自家農產品特色贏得口碑，參加彰化畜產嘉年華活動能增加曝光度，近距離接觸消費者以宣揚有機無毒農作理念，讓民眾知道無農藥作物的優點和價格，開拓青農的產銷通路。

2022彰化畜產嘉年華─彰化御品乳牛節免費招待品嘗肉燥飯，民眾大排長龍。記者簡慧珍／攝影
2022彰化畜產嘉年華─彰化御品乳牛節免費招待品嘗肉燥飯，民眾大排長龍。記者簡慧珍／攝影

青農 農會

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