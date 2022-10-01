流感疫苗今開打 台中公費打氣熱 年輕父母搶打自費疫苗

公費流感疫苗今開打，台中市打氣熱絡，其中又以衛生所、社區及文心森林公園接種站免掛號費最受青睬，值得注意的是，有不少年輕父母因流感連兩年沒有流感大流行，擔心免疫負債，出現搶打自費打流感疫苗現象。

診所醫師施勝桓說，自費流感部份，很多年輕父母因考專家疾呼連兩年沒有流感大流行，今年恐會大爆發，出現免疫負債，加上很多患者也因為發燒合併腸胃炎來院求診，在預期心理的關係，大幅提高接種流感疫苗的意願。以診所為例，今天有13人打公費疫苗，有20人打自費疫苗，超過公費。他建議，早一點接種，以便在流感流行期之前早點產生抵抗力，才不會跟新冠肺炎合併感染的時候造成重症。

台中市衛生局長曾梓展今天上午視察中西區衛生所視察流感疫苗接種情況，並當場接種，統計至中午共接種169人。曾梓展說，中市府已採購76萬2550劑公費四價流感疫苗，除了公費對象外，另為照顧弱勢族群，設籍台中市非公費對象低收、中低收入戶家庭成員，由社會局統一造冊通知，在台中市30家衛生所免費接種。

為體恤教職員辛勞，其中2萬劑提供台中市高中職以下教職員與學生在校接種，提升校園群體保護力。台中市國小、國中、高中、五專1至3年級學生將由台中市委託優質醫療院所團隊入校接種。

衛生局長曾梓展說，台中市流感疫苗接種採「隨機」安排，無法指定廠牌。流感疫苗是不活化疫苗，可與其他疫苗同時接種於身體不同部位，並不影響疫苗的有效性或安全性。

衛生局說明，公費流感疫可至全市615家合約院所、30家衛生所、社區接種站、文心森林公園等外展接種站接種，另有學校、機構統一施打，接種費用，疫苗免費，需自付掛號費及其他注射費及材料費等相關醫療費用。