公費流感疫苗開打 衛生局：2周才有保護力、高風險盡早打
公費流感疫苗今天開打，彰化縣配合中央政策提供71歲以上長者公費肺炎鏈球菌疫苗接種外，縣府也加碼採購1萬7000劑肺炎鏈球菌疫苗，提供設籍彰化65到70歲長者接種，彰化縣衛生局今年試辦以線上預約系統協助醫療院所分流，這兩天已破千人透過系統預約流感疫苗。
彰化衛生局長葉彥伯說，為分流接種並減少群聚風險，從9月29日起開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統，提供6個月至國小入學前幼兒、65歲以上長者兩類公費對象，線上預約流感疫苗，這兩天破千人線上預約，老人、幼兒各半，民眾若不方便使用線上預約，合約醫療院所也提供電話預約服務，
去年流感疫苗因新冠肺炎疫苗開打，施打速度稍慢，葉彥伯說，今年應該會恢復到疫情前的施打流程，要持續觀察打氣，除了接種流感疫苗外，肺炎鏈球菌是導致流感併發細菌性肺炎的主因之一，建議65歲以上的長者，左手接種流感疫苗，右手同時接種肺炎鏈球菌疫苗，雙重保護加倍。
衛生局提醒，接種疫苗後至少需2週才會產生保護力，呼籲符合公費接種資格民眾踴躍接種。第一階段提供6個月至國小入學前幼兒、65歲以上長者兩類對象線上預約，10月29日下午5點起也開放第二階段50歲以上民眾線上預約。
衛生局提醒，流感疫苗可與其他不活化疫苗包括新冠肺炎疫苗同時接種或間隔任何時間接種，另曾確診新冠肺炎的民眾，若已結束隔離期間且無相關症狀，經醫師評估後可接種流感疫苗。
彰化縣本年度共採購約35萬劑流感疫苗，啟動縣內近5成的西醫醫療院所加入合約院所服務行列，共240家合約院所及27家衛生所提供接種服務；為增加65歲以上長者接種意願，與村里鄰長合作，設立450處以上社區接種站；另針對幼兒園、國小至高中職學生，以校園集中接種為原則，設立294場次校園接種站。
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