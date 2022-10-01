快訊

驚悚畫面曝光！智利體育場看板「爬滿觀眾」應聲倒下

拯救休退學海嘯...台大設學習辦公室 政治、工管學生搶諮詢

中市提前啟動半年空汙季專案稽查 先查中火、中龍

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局原預計10月1日啟動為期半年的空汙季專案稽查行動，考量今明兩日西半部細懸浮微粒有偏高疑慮，昨天已提前一天啟動稽查行動。圖／台中市環保局提供
台中市環保局原預計10月1日啟動為期半年的空汙季專案稽查行動，考量今明兩日西半部細懸浮微粒有偏高疑慮，昨天已提前一天啟動稽查行動。圖／台中市環保局提供

每年秋、冬因鋒面影響，境外汙染移入，全台進入空汙季。台中市環保局原預計10月1日啟動為期半年的空汙季專案稽查行動，考量今明兩日西半部細懸浮微粒有偏高疑慮，昨天已提前一天啟動，昨率先稽查台中火力發電廠，今天則深入中龍鋼鐵查核，採樣結果約一周出爐。

環保局長陳宏益說，空汙季專案聯合稽查針對前30大固定汙染源工廠進行跨科室聯合調查，包括空氣、水污染、廢棄物清理、毒性化學物質管理等，並優先取樣檢測各排放口的排放物質是否符合國家標準。從2019年至今已執行逾100次稽查行動，共查獲37件違反空汙法，共罰553萬元。

陳宏益說，依環保署空品監測結果，昨天台中市空品雖屬普通等級，為預先減輕這波空品可能惡化情形，特別指示副局長帶領空、水、廢、環評及稽查等科室同仁，提前一天啟動執行空污季專案稽查行動。

昨天首日針對台中市最大固定污染源台中火力發電廠執行稽查，發現因受興達發電廠停機跳電影響，中火需調度用電，因此今年中火1到8月用煤量924萬噸，較去年同期增加近66萬噸，廠方保證全年用煤量會控制在1260公噸內；今天環保局深入中龍鋼稽查，採樣結果約一周出爐。另外，環保局也派員針對大型工地、公共工程進行查核，執行相關應變措施。

陳宏益強調，為期半年的空污季專案稽查行動已提前昨日啟動，且不分平假日，呼籲業者應落實空氣污染防制及響應市府各項管制作為，並配合執行空品惡化防制措施，如查獲違規情形，環保局將依空污法及裁罰準則加重處分，絕不寬貸。

台中市環保局原預計10月1日啟動為期半年的空汙季專案稽查行動，考量今明兩日西半部細懸浮微粒有偏高疑慮，昨天已提前一天啟動稽查行動。圖／台中市環保局提供
台中市環保局原預計10月1日啟動為期半年的空汙季專案稽查行動，考量今明兩日西半部細懸浮微粒有偏高疑慮，昨天已提前一天啟動稽查行動。圖／台中市環保局提供

中火 空污 台中市

延伸閱讀

中市3焚化廠歲修 市府規劃掩埋場暫置垃圾

迎接秋冬境外空汙季 中市環局10月啟動半年專案稽查

廢玻璃瓶變身多肉盆栽 中市推50顆廢電池免費換

台中空品改善因俄烏戰爭？ 環局：前年承諾今年會達標

相關新聞

台中囤房稅收3.8億 嘉惠青年、弱勢

台中市今年7月實施囤房稅，預估全年稅收可增加3.8億餘元。台中市都發局表示，囤房稅收落實居住正義，青年首購補助6萬元利息...

公費流感疫苗開打 衛生局：2周才有保護力、高風險盡早打

公費流感疫苗今天開打，彰化縣配合中央政策提供71歲以上長者公費肺炎鏈球菌疫苗接種外，縣府也加碼採購1萬7000劑肺炎鏈球...

中市提前啟動半年空汙季專案稽查 先查中火、中龍

每年秋、冬因鋒面影響，境外汙染移入，全台進入空汙季。台中市環保局原預計10月1日啟動為期半年的空汙季專案稽查行動，考量今...

momo彰化和美蓋8樓物流中心 556個工作優先聘僱縣民

電商物流業盛行，電商龍頭momo富邦媒在全台北、中、南地區設點佈局，確定在彰化和美鎮設立中部物流中心，興建地上8層、地下...

中市3焚化廠歲修 市府規劃掩埋場暫置垃圾

台中市3座焚化廠24小時全天候運轉處理轄內垃圾，為讓焚化廠妥善運轉，除平日維護保養外，每年度皆辦理2次歲修。今年下半年烏...

廣角鏡／台中太平市民大道一段完工通車

台中市太平區開發早人口多，但道路狹窄、缺乏南北向要道，前市長胡志強開闢市民大道一段一期路段後，後續工程遲無下文。台中市建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。