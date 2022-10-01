中市提前啟動半年空汙季專案稽查 先查中火、中龍

每年秋、冬因鋒面影響，境外汙染移入，全台進入空汙季。台中市環保局原預計10月1日啟動為期半年的空汙季專案稽查行動，考量今明兩日西半部細懸浮微粒有偏高疑慮，昨天已提前一天啟動，昨率先稽查台中火力發電廠，今天則深入中龍鋼鐵查核，採樣結果約一周出爐。

環保局長陳宏益說，空汙季專案聯合稽查針對前30大固定汙染源工廠進行跨科室聯合調查，包括空氣、水污染、廢棄物清理、毒性化學物質管理等，並優先取樣檢測各排放口的排放物質是否符合國家標準。從2019年至今已執行逾100次稽查行動，共查獲37件違反空汙法，共罰553萬元。

陳宏益說，依環保署空品監測結果，昨天台中市空品雖屬普通等級，為預先減輕這波空品可能惡化情形，特別指示副局長帶領空、水、廢、環評及稽查等科室同仁，提前一天啟動執行空污季專案稽查行動。

昨天首日針對台中市最大固定污染源台中火力發電廠執行稽查，發現因受興達發電廠停機跳電影響，中火需調度用電，因此今年中火1到8月用煤量924萬噸，較去年同期增加近66萬噸，廠方保證全年用煤量會控制在1260公噸內；今天環保局深入中龍鋼稽查，採樣結果約一周出爐。另外，環保局也派員針對大型工地、公共工程進行查核，執行相關應變措施。