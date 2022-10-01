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momo彰化和美蓋8樓物流中心 556個工作優先聘僱縣民

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
momo富邦媒將在彰化和美蓋8層樓物流中心，對電商物流發展具指標性的意義，圖為示意圖。圖／彰化縣府提供
momo富邦媒將在彰化和美蓋8層樓物流中心，對電商物流發展具指標性的意義，圖為示意圖。圖／彰化縣府提供

電商物流業盛行，電商龍頭momo富邦媒在全台北、中、南地區設點佈局，確定在彰化和美鎮設立中部物流中心，興建地上8層、地下2層建物，預計明年6月開工，施工期35個月，彰化縣府經綠處指出，業者委託專業評估結果對地方交通不會有太大衝擊，並承諾提供556個就業機會中有50%優先聘用設籍彰化縣民。

momo富邦媒今年9月20日已由經濟部商業司長蘇文玲與和美鎮公所完成「彰化縣和美鎮大型物流中心BOO案」可行性評估公聽會，會中有專家、民意代表、地方居民參與。

momo富邦媒表示，基地近國道3號交流道，交通便捷，物流中心啟用後可強化中台灣物流配送網絡，減少商品轉運點，降低配送成本，也將導入多項高自動化、智慧化及科技化的物流倉儲設備，縮短揀貨及出貨時間，節省運輸車次降低空氣、噪音汙染，以達減碳目標。

彰化縣府經綠處長湯國榮說，富邦momo去年鎖定彰化用地，縣府協助確認土地容許使用的行業別，最後選在和美鎮和港路原東進紡織廠區購置9786坪土地，建物總樓地板面積達38000坪，共斥資金額78.2億打造中區物流中心，規模相當大，業者也將提出計畫給交通評估委員會提供意見，減少對地方交通衝擊。

湯國榮表示，物流中心興建完成後預計可提供556個就業機會，業者至少以50%優先聘彰化縣民，並保留30%聘用和美鎮與月眉里居民，讓在地子弟可留在故鄉或返鄉就業。

momo富邦媒說，有別於大眾對於物流中心的傳統印象，富邦媒體物流中心導入自動化物流技術，引進自動化倉儲系統，外觀設計融入現代科技感，對電商物流發展具指標性的意義。

momo富邦媒在彰化和美鎮和港路原東進紡織廠區購置9786坪土地，建物總樓地板面積達38000坪，共斥資金額78.2億打造中區物流中心，圖為示意圖。圖／彰化縣府提供
momo富邦媒在彰化和美鎮和港路原東進紡織廠區購置9786坪土地，建物總樓地板面積達38000坪，共斥資金額78.2億打造中區物流中心，圖為示意圖。圖／彰化縣府提供

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