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中市3焚化廠歲修 市府規劃掩埋場暫置垃圾
台中市3座焚化廠24小時全天候運轉處理轄內垃圾，為讓焚化廠妥善運轉，除平日維護保養外，每年度皆辦理2次歲修。今年下半年烏日廠10月7日至10月26日歲修、后里廠11月10日至11月25日及文山廠11月26日至12月31日歲修，3廠期程錯開，並規劃掩埋場暫置垃圾，避免影響垃圾收運及處理。
環保局長陳宏益表示，台中為國內第二大城市，轄內3座焚化廠自107年起焚化量能已飽和，歲修期間為利垃圾車輛進廠順利，並確保家戶產出垃圾均可完成收運，已規劃暫置掩埋場，歲修期間配合垃圾收運時間，彈性調整焚化廠開放時間。
陳宏益說，烏日廠此次歲修，也一併提升改善空污設備，增設選擇性非觸媒還原(SNCR)系統設備改善工程，SNCR設備改善完成後，烏日廠近2年的氮氧化物排放值約85.52ppm (國家空氣排放標準180 ppm)，可降低至72ppm以下，低於114年國家空氣排放標準85ppm，空氣污染物減排15%。
環保局指出，歲修期間垃圾焚化量減少，已規劃於轄內掩埋場暫置垃圾，避免影響準時準點垃圾收運作業。同時，也請市民朋友惜食並響應垃圾減量，廚餘排出前請瀝除水分，生熟廚餘分開回收，並做好垃圾分類，減輕焚化爐負擔。
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