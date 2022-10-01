快訊

彰化縣長王惠美跑攤遇醉男揮鐮刀 隨扈驚險奪下

每天都有！星巴克店員曝「最怕6種客人」過來人秒懂：真的煩

北韓今試射極音速飛彈？飛行距離350公里 最高速度約6馬赫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市3焚化廠歲修 市府規劃掩埋場暫置垃圾

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市3座焚化廠10月7日起陸續歲修。圖／台中市環保局提供
台中市3座焚化廠10月7日起陸續歲修。圖／台中市環保局提供

台中市3座焚化廠24小時全天候運轉處理轄內垃圾，為讓焚化廠妥善運轉，除平日維護保養外，每年度皆辦理2次歲修。今年下半年烏日廠10月7日至10月26日歲修、后里廠11月10日至11月25日及文山廠11月26日至12月31日歲修，3廠期程錯開，並規劃掩埋場暫置垃圾，避免影響垃圾收運及處理。

環保局長陳宏益表示，台中為國內第二大城市，轄內3座焚化廠自107年起焚化量能已飽和，歲修期間為利垃圾車輛進廠順利，並確保家戶產出垃圾均可完成收運，已規劃暫置掩埋場，歲修期間配合垃圾收運時間，彈性調整焚化廠開放時間。

陳宏益說，烏日廠此次歲修，也一併提升改善空污設備，增設選擇性非觸媒還原(SNCR)系統設備改善工程，SNCR設備改善完成後，烏日廠近2年的氮氧化物排放值約85.52ppm (國家空氣排放標準180 ppm)，可降低至72ppm以下，低於114年國家空氣排放標準85ppm，空氣污染物減排15%。

環保局指出，歲修期間垃圾焚化量減少，已規劃於轄內掩埋場暫置垃圾，避免影響準時準點垃圾收運作業。同時，也請市民朋友惜食並響應垃圾減量，廚餘排出前請瀝除水分，生熟廚餘分開回收，並做好垃圾分類，減輕焚化爐負擔。

台中市3座焚化廠每年度皆辦理2次歲修作業，確保重要設備運轉順利。圖／台中市環保局提供
台中市3座焚化廠每年度皆辦理2次歲修作業，確保重要設備運轉順利。圖／台中市環保局提供

廚餘 空污

延伸閱讀

迎接秋冬境外空汙季 中市環局10月啟動半年專案稽查

廢玻璃瓶變身多肉盆栽 中市推50顆廢電池免費換

台中空品改善因俄烏戰爭？ 環局：前年承諾今年會達標

要求中科六期擴建環評低碳發展 民團喊：當台積電後盾

相關新聞

台中囤房稅收3.8億 嘉惠青年、弱勢

台中市今年7月實施囤房稅，預估全年稅收可增加3.8億餘元。台中市都發局表示，囤房稅收落實居住正義，青年首購補助6萬元利息...

中市3焚化廠歲修 市府規劃掩埋場暫置垃圾

台中市3座焚化廠24小時全天候運轉處理轄內垃圾，為讓焚化廠妥善運轉，除平日維護保養外，每年度皆辦理2次歲修。今年下半年烏...

廣角鏡／台中太平市民大道一段完工通車

台中市太平區開發早人口多，但道路狹窄、缺乏南北向要道，前市長胡志強開闢市民大道一段一期路段後，後續工程遲無下文。台中市建...

南彰跳電 13萬戶一度停電叫苦

彰化縣員林以南的鄉鎮昨上午11點多大規模跳電，南彰共有13萬戶遭波及，停電時間從7分鐘到41分鐘不等，由於接近中午時分，...

南投整修8公園 議員：權責不清

南投縣政府執行「南投城鎮之心」計畫，整修南投市仁壽、中山等8處公園，部分設施驗收不到1年，就拉起封鎖線。議員賴燕雪認為，...

台中外送員車禍2年2000件釀2576人死傷 集中在用餐時段

民眾叫外送已成生活習慣，大街上外送員來回奔波送餐習以為常，台中警方統計，近2年來外送員車禍已發生2148件、釀2576人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。