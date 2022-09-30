走讀員林打石巷周末登場 商圈市集很好逛

彰化縣打石巷形象商圈促進發展協會10月1日、2 日將在打石巷舉辦 「員林第一街打石巷的懷舊時光走讀活動」，除了導覽打石巷歷史，還有文創市集、老街下午茶、街頭藝人表演等，大家可到打石巷老街逛市集、聽故事，體驗老街風情。

號稱億萬富翁最多的員林市發展很早，清代就有打石巷，當時因有打石鋪，舉凡要做石製品包括石磨、石階、石獅、石柱、墓碑等都要到打石巷找師傅、選石材，因此而得名，現在打石巷內雖已沒有石舖，但巷內還有收驚老店，商圈內「王爺宮」廣寧宮周邊的光明街、中正路、中山路仍是市區精華地，小吃、衣舖很多相當熱鬧。

由員林人散策市集策劃的打石巷的懷舊時光走讀活動本周六、日下午4點起到晚間9點，員林人散策市集召集人陳政裕說，二天的每天下午4點在員永村社區大學攤位前集合，會有吳成偉老師導讀打石巷，讓大家聽聽「從搖籃到墳墓、打石巷前世今生」的故事。