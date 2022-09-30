彰化東南扶輪社回饋地方 草港國小獲遠距教學設備

彰化鹿港鎮草港國小在疫情期間線上教學，補助經費有限下，目前只有四到六年級有完善遠距教教學設備，一到三年級設備不足，校方想方設法連結資源，最後在校友牽線下，由彰化東南扶輪社集結經費，捐贈三間數位教室遠距互動教學設備，讓隔離或確診學生也能繼續學習。

彰化東南扶輪社創社長黃添丁與現任社長黃進來都是草港國小的校友，黃進來說，疫情期間師生都很辛苦，得知母校因遠距教學設備經費苦惱，集結扶輪社內經費22萬多元捐給學校，盼學弟妹都不為學習苦惱，預計經費到位後，很快就可裝設設備，全校都可以透過遠距學習。

草港國小校長吳旻城說，感謝傑出校友穿針引線，為學校帶來資源，捐贈三間數位教室遠距互動教學設備，透過互動式的智慧聯網設備來呈現教學內容，讓老師的教、學生的學更加輕鬆。