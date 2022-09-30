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台中太平市民大道二期通車 盧秀燕感謝各方協助

中央社／ 台中30日電

貫穿台中市太平區的重要道路「市民大道一段」第二期工程今天通車，市長盧秀燕出席通車祈福典禮時表示，因道路經費及規模龐大，且需與多名地主溝通，感謝各方協助才能完工通車。

台中市政府說明，「市民大道一段」全段南起太平區祥順路一段、北迄樹德路，為全長近1725公尺、24公尺寬道路，其中第一期工程於民國104年通車，第二期工程於今天通車。

後續第三期工程將往北延伸至旱溪東路，將命名為「市民大道二段」，未來市民大道道路總長將達2769公尺。

台中市政府今天舉辦市民大道第二期工程通車祈福典禮，盧秀燕會中致詞時表示，太平區建設及人口不斷增加，已躍升為台中市第5大區，但因早期無都市計畫發展，人口、住家密集，道路狹小崎嶇沒有大路影響發展。

盧秀燕說，這條道路等了40年，開闢工程所需經費約新台幣14億6810萬元，其中用地取得部分共計13億6820萬元，市府編列約14億元預算，中央則補助7000萬元，感謝99名土地所有權人同意將產權轉移給市府，發揮大愛精神，犧牲奉獻成全這條路，感謝各方協助才能完工通車。

民政局長吳世瑋表示，「市民大道一段」整併宜平路、溪洲西路41巷、58巷、十甲路、中山路四段55巷等路及新闢未命名路段，影響戶數與人口數約331戶及926人，為完善道路整體性，市府已正式命名該段道路名稱為「市民大道一段」

吳世瑋說，經徵詢地方民意代表、里鄰長及住戶意見，與會人員對於命名「市民大道」均給予高度肯定，為避免後續門牌整編影響今年民眾投票權益，相關整編作業將在選舉過後，市府將主動協助地方居民完成換證作業。

台中市 盧秀燕

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