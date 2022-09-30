台中外送員車禍2年2000件釀2576人死傷 集中在用餐時段

民眾叫外送已成生活習慣，大街上外送員來回奔波送餐習以為常，台中警方統計，近2年來外送員車禍已發生2148件、釀2576人死傷，肇事時段就集中在中午、晚上用餐期間；台中警方為預防車禍，今邀100多名外送員體驗內輪差、大客車視野死角，盼能保障用路人安全。

台中市警局交通大隊統計，外送員全般交通事故去年共1341件，釀成死傷1664人；今年1月至9月23日止則已發生807件，釀死傷912人。

警方分析，前三大肇事原因分別為未依規定讓車、未注意車前狀況，以及起步未注意其他人、車安全，且肇事集中在中午12點至下午2點，及晚上6點至8點等用餐時段。

警方位提升外送員駕駛安全、防禦駕駛及路權禮讓觀念，今和勞工局、交通局舉辦「Safety Riding 外送員安全駕駛體驗活動」，並邀Uber Eats、Foodpanda，Lalamove及全球快遞等100多名外送員參與。

警方說，今天活動包括機車實技示範演練、大型車內輪差演示與公車視野死角情境講解、職災賠償，以及車輛路權及事故案例分享。其中，內輪差演練模擬大型車轉彎產生的「內輪差」，現場設置氣球模擬行人，轉彎時氣球瞬間被捲入輪下一一輾爆。

另外，警方也讓外送員坐上大客車駕駛座，體驗駕駛人看不到的視野死角，期間更有人直言「今天才知道原來視野死角這麼危險，這麼可怕」。

警方也說，外送員長時間行駛道路，交通事故發生風險更高，並針對外送員肇事因素第一名「未依規定讓車」部分，說明應依道路交通安全規則第102條規定禮讓先行。