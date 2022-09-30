最愛汽水甜食和吃冰 彰化106歲人瑞黃金治另類養生術

九九重陽節將至，彰化縣政府、溪湖鎮公所今拜訪百歲人瑞，106歲黃金治自曝愛吃甜點、喝奶茶和汽水，不喜歡吃飯，巔覆健康飲食概念。兒子李萬培說，母親早年做粗工，里長黃劉彩梅一旁笑說，原來以前有練過，才會身體這麼「勇」。

黃金治見到縣政府青年發展處副處長洪世益、溪湖鎮長黃瑞珠和縣政府社會處人員到來，歡喜極了，從客廳坐滑動椅子到騎樓外和眾人聊天。黃金治的媳婦黃金錶說，日前縣長王惠美贈送金鎖，婆婆從那天起戴在身上，不肯拿下來，知道縣政府和鎮公所今天有人要來探望，高興得不午睡，吃過午飯就坐在客廳等待。

黃金治耳聰目明，喜歡吃蚵仔麵線、喝奶茶和汽水，也喜歡吃冰，不愛吃飯，上午喝牛奶，午、晚餐吃喜愛的食物。洪世益、黃瑞珠都說，吃這些食物能這麼健康長壽，真是巔覆想像。

黃金治的兒子李萬培說，母親年輕時做板模工等粗活，很耗體力，相當辛苦。熱心前來關懷的隔壁頂庄里長黃劉彩梅表示，原來以前那麼操勞，「有練過，才會這麼勇。」

洪世益和黃瑞珠、社會處人員也拜訪104歲人瑞黃游泏，洪世益為她戴上縣政府贈送的金鎖片，黃游泏說「乎大官戴金鎖，金多謝。」洪世益問「要不要再戴大一點的？」黃游泏連忙說「嗯免，這樣就好。」整屋子的人都笑了。

黃瑞珠請教養生之道，黃游泏表示，早餐喝牛奶，午、晚餐都吃粥。黃游泏的兒子黃清村說，母親早年務農，年屆半百退休，平日在附近散步運動，餐飲都是當天現做，年邁的三餐必有肉類、魚類和菜湯。

黃瑞珠稱讚黃游泏好命，有兒子和媳婦照顧，衣物到現在都由媳婦手洗，孫子和孫媳婦代購物品，一家和樂令人稱羨。黃游泏表示，洗衣機會洗破衣服，這幾年給媳婦洗。