快訊

高虹安是中國千人計畫成員？柯文哲：反對民進黨就被抹紅

直播／第二屆500盤星光晚宴登場 名流、藝人到場眾星雲集

林秉樞施暴高嘉瑜判2年10個月 恐只需「服刑14天」原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最愛汽水甜食和吃冰 彰化106歲人瑞黃金治另類養生術

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
化縣政府和溪湖鄉公所今派員探視溪湖鎮106歲人瑞錢金治。記者簡慧珍／攝影
化縣政府和溪湖鄉公所今派員探視溪湖鎮106歲人瑞錢金治。記者簡慧珍／攝影

九九重陽節將至，彰化縣政府、溪湖鎮公所今拜訪百歲人瑞，106歲黃金治自曝愛吃甜點、喝奶茶和汽水，不喜歡吃飯，巔覆健康飲食概念。兒子李萬培說，母親早年做粗工，里長黃劉彩梅一旁笑說，原來以前有練過，才會身體這麼「勇」。

黃金治見到縣政府青年發展處副處長洪世益、溪湖鎮長黃瑞珠和縣政府社會處人員到來，歡喜極了，從客廳坐滑動椅子到騎樓外和眾人聊天。黃金治的媳婦黃金錶說，日前縣長王惠美贈送金鎖，婆婆從那天起戴在身上，不肯拿下來，知道縣政府和鎮公所今天有人要來探望，高興得不午睡，吃過午飯就坐在客廳等待。

黃金治耳聰目明，喜歡吃蚵仔麵線、喝奶茶和汽水，也喜歡吃冰，不愛吃飯，上午喝牛奶，午、晚餐吃喜愛的食物。洪世益、黃瑞珠都說，吃這些食物能這麼健康長壽，真是巔覆想像。

黃金治的兒子李萬培說，母親年輕時做板模工等粗活，很耗體力，相當辛苦。熱心前來關懷的隔壁頂庄里長黃劉彩梅表示，原來以前那麼操勞，「有練過，才會這麼勇。」

洪世益和黃瑞珠、社會處人員也拜訪104歲人瑞黃游泏，洪世益為她戴上縣政府贈送的金鎖片，黃游泏說「乎大官戴金鎖，金多謝。」洪世益問「要不要再戴大一點的？」黃游泏連忙說「嗯免，這樣就好。」整屋子的人都笑了。

黃瑞珠請教養生之道，黃游泏表示，早餐喝牛奶，午、晚餐都吃粥。黃游泏的兒子黃清村說，母親早年務農，年屆半百退休，平日在附近散步運動，餐飲都是當天現做，年邁的三餐必有肉類、魚類和菜湯。

黃瑞珠稱讚黃游泏好命，有兒子和媳婦照顧，衣物到現在都由媳婦手洗，孫子和孫媳婦代購物品，一家和樂令人稱羨。黃游泏表示，洗衣機會洗破衣服，這幾年給媳婦洗。

溪湖鎮有14名百歲人瑞，鎮公所今天也在鎮公所慶祝九九重陽節，把總統府、衛福部、彰化縣政府與溪湖鎮公所贈送的金鎖片、禮金和禮物，送給10名到場的百歲人瑞， 較特別的是江坵柏與江林綉鳳今年正好滿百歲，為「執子之手，與子偕老。」寫下幸福見證。

化縣政府和溪湖鄉公所今派員探望溪湖鎮104歲人瑞黃游泏。影／記者慧珍拍攝
化縣政府和溪湖鄉公所今派員探望溪湖鎮104歲人瑞黃游泏。影／記者慧珍拍攝

媳婦 兒子

延伸閱讀

變電所故障開關跳脫 南彰化一度13萬戶無電可用

人口仍高齡化 溪湖公所分配重陽禮物求公平

從死神手中搶回生命 溪湖消防員楊志源獲首屆金心獎

年底選舉事務多 溪湖鎮鄰長獲贈自行車宣傳政令

相關新聞

最愛汽水甜食和吃冰 彰化106歲人瑞黃金治另類養生術

九九重陽節將至，彰化縣政府、溪湖鎮公所今拜訪百歲人瑞，106歲黃金治自曝愛吃甜點、喝奶茶和汽水，不喜歡吃飯，巔覆健康飲食...

台中外送員車禍2年2000件釀2576人死傷 集中在用餐時段

民眾叫外送已成生活習慣，大街上外送員來回奔波送餐習以為常，台中警方統計，近2年來外送員車禍已發生2148件、釀2576人...

台中市開徵囤房稅 3.8億元稅收用於青年、弱勢族群

台中市7月實施囤房稅，明年5月將反映在房屋稅單上，市府預估全年稅收可增加3.8億元。都發局表示，稅收用於幫助青年，包括青...

台中確診+5789…流感疫苗10月1日開打 接種地點費用曝光

中央疫情指揮中心今公布，全國新增4萬3280例本土個案，其中台中市新增5789例，較上周五9月23日增幅11.82%。台...

2022溪州提拔泥今啟動 美食遊戲兒童劇齊登場

濁水溪溪水夾帶黑泥滋潤彰化平原孕育農作物，彰化縣溪州鄉公所今啟動2022彰化溪州提拔泥活動「稻陣樂」，預告10月7日到9...

彰化市立體停車場工程影響臨停 公所啟用3處臨時停車區

彰化火車站後站正在施工的彰化市立體停車場工程預計明年完工，由於所佔的基地大，原本周遭就難找停車位，施工期間更影響臨停，機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。