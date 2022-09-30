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中市藝術亮點新增9家 古蹟建物、文創旅店共襄盛舉

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市文化局推廣藝術亮點邁入第18年，今年新增心之谷永續教育園區、梧棲文化出張所、聚奎居等9個藝文推廣據點，已累計116家業者加入。記者余采瀅／攝影
台中市文化局推廣藝術亮點邁入第18年，今年新增心之谷永續教育園區、梧棲文化出張所、聚奎居等9個藝文推廣據點，已累計116家業者加入。記者余采瀅／攝影

台中市文化局推廣藝術亮點邁入第18年，今年以「光彩熠藝」為主題，新增心之谷永續教育園區、梧棲文化出張所、聚奎居等9個藝文推廣據點，已累計116家業者加入。今天在心之谷永續教育園區舉行揭牌儀式，文化局副局長曾能汀感謝民間單位共同參與，讓藝術文化點亮在台中市各個角落持續發光。

文化局副局長曾能汀表示，藝術亮點涵蓋不同類型藝文展演空間，包含藝文教育園區、旅宿業、學校藝廊、美術教學及古蹟建物等。今年新增9個藝術亮點後，已達116家業者，與文化局一起推廣各項藝文活動，讓市民更親近藝術文化。

心之谷永續教育園區執行長文蓓蓓說，感謝台中市文化局的肯定與支持，期待未來與所有藝術亮點業者共同攜手，為台中市藝術文化盡一份心力，點亮每個城市角落。

今年新增9個藝術亮點，除心之谷永續教育園區、聚奎居、梧棲文化出張所及歷史建築林懋陽故居(一德洋樓)等加入，還有位於校園的「明道中學明道藝廊」、台中第一所清水模建築工法教堂「基督救恩之光教會」、旅宿業「梧棲行旅」、充滿手感溫度的「琪夢手創坊」，及提供藝術交流的藝術沙龍「依索寓言美術教學」。

文化局 台中市 梧棲

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