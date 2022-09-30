台中市開徵囤房稅 3.8億元稅收用於青年、弱勢族群

台中市7月實施囤房稅，明年5月將反映在房屋稅單上，市府預估全年稅收可增加3.8億元。都發局表示，稅收用於幫助青年，包括青年安心成家首次購屋利息補貼，貸款300萬元補助6萬元利息；符合中央租屋補助條件的青年家庭，只要育有0至12歲兒童，每名一次性補助4000元，最多補助1萬2000元。

國民黨議員黃健豪表示，房價居高不下，中市囤房稅7月上路，囤房稅收要用於幫助青年，才能真正落實居住正義；國民黨議員羅廷瑋也呼籲，囤房稅收一定要回饋到民眾身上。

台中市府規畫，囤房稅收用於幫助青年、弱勢族群租金補貼。都發局副局長紀英村表示，青年安心成家首次購屋利息補貼，300萬元補助6萬元利息，並加碼對育有0至12歲兒童，且符合中央租屋補助條件的青年家庭，依育兒人數，一次性補助租金4000元，最多補助1萬2000元。社會局、原民會針對特定族群也有租金補貼，也將用囤防稅收加碼。

地方稅務局指出，持有台中市非自住住家用房屋，按差別稅率課徵房屋稅，4戶以下每戶2.4%，5戶以上3.6%，今年7月開始實施，稅額會反映在明年5月的房屋稅單，預估8.7萬屋主受影響、房屋10.6萬戶，市庫1年預計增加3.8億元稅收。

依財政部規定，本人、配偶及未成年子女，於全國3戶以內的住家房屋可適用自住的1.2%稅率，超過3戶即視為非自住，會跟其他出租房屋合併計算非自住住家用房屋，。

地方稅務局說，針對特殊性質的房屋也訂定配套，除自住、公益出租人仍採課徵1.2%稅率，社會住宅房屋稅減徵20%外，其他供住家使用的公有房屋、公同共有房屋、勞工宿舍、公立學校BOT學生宿舍、營利事業無償供員工使用的地上停車場、包租代管的租賃住宅等，將不計入非自住住家用房屋戶數，維持按原來的稅率1.5%。