南投茶博會10月登場 品茶喝咖啡體驗千人野餐

南投世界茶業博覽會10月登場，今年共30個展館，規劃較往年更豐富多元，搭配南投巧克力咖啡節，讓遊客一次品嚐好茶、好咖啡，還有千人茶會、千人野餐等活動，適合親子同遊。

南投世界茶業博覽會10月8日至16日在中興新村登場，南投縣政府今天對外宣傳，南投縣長林明溱致詞表示，今年以「壺裡好茶」為主題，除代表生肖虎年之意，也期盼藉由活動讓遊客回顧茶博會多年來的點滴及感受喝茶樂趣，整個場域都充滿喝茶與茶食氛圍。

林明溱表示，今年共有30個展館，假日新增大型活動，開幕當天活動讓來賓認識及體驗古代茶藝文化，其他假日還有千人茶會、音樂茶會、曲水流觴、千人擂茶、茶薰六覺、古式炒茶、徒手秤茶等，適合全家參與，千人野餐更讓遊客在中興大操場享受休閒時光。

林明溱說，國際茶文化也是今年重要亮點，包含波斯、英國、日本、韓國、台灣、中國、凍頂等茶藝，都將在「國際茶席館」呈現，讓遊客沉浸異國風情享受品茗樂趣；而在黃金品茗館可喝到台灣各地特色茶、比賽特等茶，遊客只要銅板價就能喝到頂級好茶。

林明溱表示，南投茶博會多年來建立起茶農與消費者良好互動平台，所有參加茶農都經縣府篩選合格，具生產追溯、有機驗證、產銷履歷，除茶葉，遊客同時能選購咖啡、水果、農特產品、茶具，南投茶博會將持續為農民開拓通路及商機，讓南投茶繼續發光發熱。

根據農業處資料，主題館有凍頂茶香館、星級製茶廠館、有機茶主題館、台灣茶風味館、黃金品茗館、世界茶葉之旅館、紅茶館、農村好物館、台灣工藝館、小小茶師館、茶業生活大學館、休閒農業館、高山茶館、玫瑰花茶館、潮茶時尚館等，比往年更豐富。