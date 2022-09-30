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2022溪州提拔泥今啟動 美食遊戲兒童劇齊登場

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉「提拔泥」系列活動今天啟動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉「提拔泥」系列活動今天啟動。記者簡慧珍／攝影

濁水溪溪水夾帶黑泥滋潤彰化平原孕育農作物，彰化縣溪州鄉公所今啟動2022彰化溪州提拔泥活動「稻陣樂」，預告10月7日到9日在溪州鄉森林公園舉辦兩天半活動，其中10月7日晚間星空電影院免費吃爆米花，參加者還有機會獲得溪州美食吃貨劵。

副縣長洪榮章說，濁水溪被引進八堡圳灌溉彰化平原，是彰化縣母親河，種植水稻、芭樂、紅龍果等農作物，鄉公所舉辦提拔泥活動整合並行銷溪州這些農特產品，提高溪州鄉能見度並增加農民收益。

溪州鄉農會將在10月7日上午舉辦彰化縣芭樂評鑑，優質芭樂隨即在溪州提拔泥活動登場；鄉農會總幹事彭顯賦表示，得獎農民將代表彰化縣參加中部比賽，把好吃的芭樂推廣給更多消費者選購。

溪州鄉公所在溪州森林公園和溪州國小，舉辦2022彰化溪州提拔泥活動「稻陣樂」，10月7日星期五活動晚上6點30分至9點，10月8日星期六上午8點到晚上9點，10月9日星期日上午10點到下午5點30分。

財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會贊助兒童劇團10月9日下午4點到5點30分表演，鄉公所另邀請MOMO姊姊帶動跳、小丑互動秀、午後有氧舞蹈、型男師傅做糕點、彤溫岑二重唱在星期六、日演出，還有手作體驗、粉專按讚好禮送、溪州獨家黑泥挑戰賽、童趣氣墊、幸福拍貼機、問答送美食券、小農文創市集等活動，晚會請來曹雅雯、曾靜玟OST、同理、DJ汝妮、貳行程樂團等歌手接力開唱。

彰化縣溪州鄉「提拔泥」系列活動今年長達2天半。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉「提拔泥」系列活動今年長達2天半。記者簡慧珍／攝影

農民 濁水溪

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