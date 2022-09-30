快訊

林秉樞判2年10個月 高嘉瑜「已被迫沒穿衣服」哽咽：判太輕

無情最是帝王家…英國女王死亡證明公布 意外曝哈利「不堪內幕」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市立體停車場工程影響臨停 公所啟用3處臨時停車區

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化火車站後站正在施工的彰化市立體停車場工程預計明年完工，由於所佔的基地大，原本周遭就難找停車位，施工期間更影響臨停，機車族常一位難求，彰化市公所協調下，從9月中開始除了在車站前安排臨時停車空間，預計從10月2日起也開放公所後方開放全天候讓民眾機車臨停。

彰化市公所說，彰化市立體停車場工程原本將建築主體圍起來施工，現在工程擴大到旁邊的廣場，因此除了原本規劃的臨時停車區，10月2日起再增加彰化市公所後方長安街的洽公機車停車區，全天開放供民眾停機車，也會持續尋找適合用地作為市民臨停之用。

公所指出，彰化車站前站右側、鐵路警察局旁的長樂社區廣場是與社區協調提供的臨停空間，使用率高，也在後站辭修路路旁劃設增加71個機車格，都會開放使用到明年彰化市立體停車場完工啟用。

彰化市公所因應彰化市立體停車場工程施工，增設臨時停車區。圖／彰化市公所提供
彰化市公所因應彰化市立體停車場工程施工，增設臨時停車區。圖／彰化市公所提供

彰化 停車場 警察

延伸閱讀

新北樹林東和街地高戶少 水利署補助接用自來水

中市南屯精密園區停三立體停車場上梁 預計明年8月完工

楊梅社子溪1.1公里右護岸明9月完工 打造河岸走廊

防疫旅館將退場…政府補貼每房5千 業者曝「換床墊都不夠」轉型是大工程

相關新聞

彰南今午無預警跳電13萬戶受影響 工廠業者叫苦

彰化縣員林以南的鄉鎮上午約11點20分大規模跳電，13萬多戶受影響。剛跳電時，餐飲類營業場所業者大驚，擔心中午沒電加熱餐...

2022溪州提拔泥今啟動 美食遊戲兒童劇齊登場

濁水溪溪水夾帶黑泥滋潤彰化平原孕育農作物，彰化縣溪州鄉公所今啟動2022彰化溪州提拔泥活動「稻陣樂」，預告10月7日到9...

彰化市立體停車場工程影響臨停 公所啟用3處臨時停車區

彰化火車站後站正在施工的彰化市立體停車場工程預計明年完工，由於所佔的基地大，原本周遭就難找停車位，施工期間更影響臨停，機...

台中梧棲區農會100歲 100輛自行車通通帶回家

梧棲區農會100歲了！今年由梧棲區農會辦理的「梧農登百年．榮耀豐世紀」百周年慶典，下月22日梧棲區農會前廣場將辦理百年慶...

議員籲補助里長電動機車 中市府：依規不能購贈機車

疫情爆發後，里長工作增加，不只沒有薪水，還要倒貼油錢做防疫工作。民進黨議員曾朝榮、鄭功進今表示，台中市應該補助里長電動機...

中市南屯精密園區停三立體停車場上梁 預計明年8月完工

台中市南屯區精密機械科技創新園區為機械業重要生產基地，更是大肚山科技走廊的創智中樞，為提升產業競爭力，園區內除廠區外，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。