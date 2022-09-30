彰化市立體停車場工程影響臨停 公所啟用3處臨時停車區

彰化火車站後站正在施工的彰化市立體停車場工程預計明年完工，由於所佔的基地大，原本周遭就難找停車位，施工期間更影響臨停，機車族常一位難求，彰化市公所協調下，從9月中開始除了在車站前安排臨時停車空間，預計從10月2日起也開放公所後方開放全天候讓民眾機車臨停。

彰化市公所說，彰化市立體停車場工程原本將建築主體圍起來施工，現在工程擴大到旁邊的廣場，因此除了原本規劃的臨時停車區，10月2日起再增加彰化市公所後方長安街的洽公機車停車區，全天開放供民眾停機車，也會持續尋找適合用地作為市民臨停之用。