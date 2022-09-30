台中梧棲區農會100歲 100輛自行車通通帶回家

梧棲區農會100歲了！今年由梧棲區農會辦理的「梧農登百年．榮耀豐世紀」百周年慶典，下月22日梧棲區農會前廣場將辦理百年慶典，今起百周年慶系列活動開跑，民眾前來看展、掃QRcode闖關有機會抽自行車，農會大手筆將送出100輛。

梧棲區農會為100周年慶活動暖身，今啟動一連串動、靜態策展，即日起至10月31日止，穀倉內外辦理三大展區活動：展區一「鰲港憶．耕．織 農事體驗特展」、展區二「100週年時光迴廊特展」，以及即將揭牌的梧棲綠照站內辦理的展區三「四健心．故鄉情鰲港杯書法寫生美展」等三大靜態策展。

活動包含摸春牛、拔好彩頭、猜句謎的互動式策展、掃QR code闖關答題抽獎，將抽出100位闖關答題成功的幸運兒，並送出百台自行車，以及古早農機具特展區、農會產品研發介紹及展示區。

梧棲區農會產業文化綜合大樓，將辦理兩場聲勢浩大、生動萬分的百周年系列動態展示，今晚7點有「鰲港思情感恩音樂會」、10月14日晚間7點有「王英峻布袋戲 懷舊童樂會」，精彩連連。

梧棲區農會總幹事王秝毅表示，今年為鼓勵民眾共同前來農會逛展、掃QR Code參與闖關遊戲，特別籌備100台自行車做為闖關成功民眾的抽獎好禮，期望祭出最大誠意，鼓勵民眾參觀農會過往歷史，瞭解古早農民生活，歡迎闔家光臨或團體機關預約參覽。

梧棲區農會10月22日百周年慶主典當日，清晨7點鳴槍起走，帶領大家漫步梧棲田間小徑，領略地方風情，並於當日進行盛大開幕儀式，與高齡會員齊聚為農會慶生切蛋糕。