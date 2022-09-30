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變電所故障開關跳脫 南彰化一度13萬戶無電可用

中央社／ 彰化30日電

彰化縣北斗鎮、埔鹽鄉等南彰化鄉鎮今天上午11時左右發生停電，一度有13萬戶無電可用，台電彰化營業處指出，變電所故障啟動保護機制開關跳脫，隨即啟動轉供機制，恢復供電。

彰化縣北斗鎮、埔鹽鄉、芳苑鄉等南彰化鄉鎮，上午11時左右陸續發生停電情形，販賣小吃的店家及餐廳本來在準備午餐，只能暫時放下手邊工作，也有銀行、郵局只能先暫停辦理各項業務。

台灣電力公司彰化區營業處長陳据湖接受媒體聯訪指出，上午11時17分左右，負責供應南彰化電力的上游變電所故障，系統立即啟動保護機制，開關跳脫，最多一度有13萬戶故障，工作人員第一時間啟動轉供機制，7分鐘後就有第1波用戶取得轉供的電力，11時48分恢復全部供電。

陳据湖表示，保護機制開關跳脫就是要防止故障機器範圍擴大，以免造成設備損傷，加快恢復供電速度，對於停電期間造成民眾不便，台電公司也要表達歉意，至於後續賠償問題，也會計算用戶停電時間，依規定進行賠償。

停電

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