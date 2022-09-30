快訊

旅遊入出境指引出爐 入境旅客若染疫須自負治療費用

台股面臨萬3保衛戰 金管會宣布「2招救市」

立院三讀《警械使用條例》 4情況可直接開槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員籲補助里長電動機車 中市府：依規不能購贈機車

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，里長事務補助費從每月4萬5000元將調升至5萬元，費用已包括交通費，至於電動機車補助會綜合考慮。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕表示，里長事務補助費從每月4萬5000元將調升至5萬元，費用已包括交通費，至於電動機車補助會綜合考慮。記者余采瀅／攝影

疫情爆發後，里長工作增加，不只沒有薪水，還要倒貼油錢做防疫工作。民進黨議員曾朝榮、鄭功進今表示，台中市應該補助里長電動機車，里長工作便利，還能節能減碳，帶頭鼓勵民眾使用電動機車。民政局表示，依照內政部今年3月18日函釋，不得另行編列預算補助或購贈機車給村里長，感謝各地里長付出，但法規仍要遵守。

民進黨議員曾朝榮表示，疫情期間，里長協助防疫宣導、並發放防疫物資，相當辛苦，雲林為此補助所有村里辦公室共392台電動車，建議台中應該比照補助，提供各里里長電動機車使用，透過里長帶頭使用，達到節能減碳，也鼓勵民眾汰舊換新選擇電動車。

民進黨議員鄭功進說，提供電動機車給里長，里長還能帶頭做環保，相當好的政策。

國民黨議員楊正中表示，防疫通知都由里長或鄰長發放，非常辛苦，但是依照中央主計總處規定，不能購贈機車給里鄰長，若能突破法令，且市府有預算，對此樂觀其成。

民政局長吳世瑋表示，台中與雲林地形不一樣，台中山區偏遠，電動機車難以到達，如果平地買電動機車，山區沒有，對山區里長不公平。且里長、鄰長、里幹事相關補助支出都有法規依據，公務員很多支給均需按照法規，市府會持續努力向中央請示與爭取。

台中市長盧秀燕表示，里長事務補助費從每月4萬5000元將調升至5萬元，費用已包括交通費，至於電動機車補助會綜合考慮。

民進黨議員林德宇說，台中市府提出2030年公務機車全面電動化，應該優化提前。環保局應該主導協助市府各局處全面換新公務機車為電動機車，包括警用機車也應加速換置。

環保局指出，110年起編列空污基金補助款，逐年汰換市府公務機車為電動機車，並以民政系統或稽查人員執行且使用已逾10年以上優先汰換，至今共補助汰換384台公務機車；環保局將持續編列補助款，協助各局處加速將公務車輛電動化。

民進黨議員曾朝榮今表示，台中市應該補助里長電動機車，讓里長工作便利，還能帶頭鼓勵民眾使用電動機車。圖／曾朝榮提供
民進黨議員曾朝榮今表示，台中市應該補助里長電動機車，讓里長工作便利，還能帶頭鼓勵民眾使用電動機車。圖／曾朝榮提供

電動機車 議員 民進黨

延伸閱讀

批葉匡時背書電動車「請鬼拿藥單」 謝國樑：民進黨真怕了

台中水湳轉運中心紓解中清路交通瓶頸？藍綠交鋒

水湳轉運中心交鋒 綠憂空間不足、藍肯定規劃良好

謝國樑：當選市長後 葉匡時組委員會採購5萬台電動機車

相關新聞

彰南今午無預警跳電13萬戶受影響 工廠業者叫苦

彰化縣員林以南的鄉鎮上午約11點20分大規模跳電，13萬多戶受影響。剛跳電時，餐飲類營業場所業者大驚，擔心中午沒電加熱餐...

彰化市立體停車場工程影響臨停 公所啟用3處臨時停車區

彰化火車站後站正在施工的彰化市立體停車場工程預計明年完工，由於所佔的基地大，原本周遭就難找停車位，施工期間更影響臨停，機...

台中梧棲區農會100歲 100輛自行車通通帶回家

梧棲區農會100歲了！今年由梧棲區農會辦理的「梧農登百年．榮耀豐世紀」百周年慶典，下月22日梧棲區農會前廣場將辦理百年慶...

議員籲補助里長電動機車 中市府：依規不能購贈機車

疫情爆發後，里長工作增加，不只沒有薪水，還要倒貼油錢做防疫工作。民進黨議員曾朝榮、鄭功進今表示，台中市應該補助里長電動機...

中市南屯精密園區停三立體停車場上梁 預計明年8月完工

台中市南屯區精密機械科技創新園區為機械業重要生產基地，更是大肚山科技走廊的創智中樞，為提升產業競爭力，園區內除廠區外，也...

南投市三角公園驗收又受損 縣議員要求廠商維護

南投縣政府執行「南投縣城鎮之心」，整修南投市仁壽、中山等八處公園，但部分設施驗收不到一年，就拉起封鎖線。縣議員賴燕雪認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。