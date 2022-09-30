議員籲補助里長電動機車 中市府：依規不能購贈機車

疫情爆發後，里長工作增加，不只沒有薪水，還要倒貼油錢做防疫工作。民進黨議員曾朝榮、鄭功進今表示，台中市應該補助里長電動機車，里長工作便利，還能節能減碳，帶頭鼓勵民眾使用電動機車。民政局表示，依照內政部今年3月18日函釋，不得另行編列預算補助或購贈機車給村里長，感謝各地里長付出，但法規仍要遵守。

民進黨議員曾朝榮表示，疫情期間，里長協助防疫宣導、並發放防疫物資，相當辛苦，雲林為此補助所有村里辦公室共392台電動車，建議台中應該比照補助，提供各里里長電動機車使用，透過里長帶頭使用，達到節能減碳，也鼓勵民眾汰舊換新選擇電動車。

民進黨議員鄭功進說，提供電動機車給里長，里長還能帶頭做環保，相當好的政策。

國民黨議員楊正中表示，防疫通知都由里長或鄰長發放，非常辛苦，但是依照中央主計總處規定，不能購贈機車給里鄰長，若能突破法令，且市府有預算，對此樂觀其成。

民政局長吳世瑋表示，台中與雲林地形不一樣，台中山區偏遠，電動機車難以到達，如果平地買電動機車，山區沒有，對山區里長不公平。且里長、鄰長、里幹事相關補助支出都有法規依據，公務員很多支給均需按照法規，市府會持續努力向中央請示與爭取。

台中市長盧秀燕表示，里長事務補助費從每月4萬5000元將調升至5萬元，費用已包括交通費，至於電動機車補助會綜合考慮。

民進黨議員林德宇說，台中市府提出2030年公務機車全面電動化，應該優化提前。環保局應該主導協助市府各局處全面換新公務機車為電動機車，包括警用機車也應加速換置。