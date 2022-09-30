中市南屯精密園區停三立體停車場上梁 預計明年8月完工

台中市南屯區精密機械科技創新園區為機械業重要生產基地，更是大肚山科技走廊的創智中樞，為提升產業競爭力，園區內除廠區外，也劃設支援服務、住宅及完善公共服務設施。台中市交通局因應停車問題，將原有山仔腳平面停車場改建為停三立體停車場，今天舉行上梁典禮，預計明年8月底完工，紓緩園區停車需求。

交通局長葉昭甫表示，精密園區停三立體停車場新建工程，規劃地上四層立體停車場，其中地上一層為機車停車場，地上二至四層為汽車停車空間，完工後可提供351席汽車位及590席機車格。

交通局指出，停三立體停車場預留太陽能發電系統，屋頂層向南可設置太陽能光電板，面積約1017平方公尺，總設置量約150kW，日後經營廠商進駐加裝後，可提供燈具用電，減少能源消耗及節省用電經費；經由太陽能板發電，併聯到台電電網，由現場所需用電先行供應，其餘餘電躉售價金用於夜間耗電、用電補償等。