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中市南屯精密園區停三立體停車場上梁 預計明年8月完工
台中市南屯區精密機械科技創新園區為機械業重要生產基地，更是大肚山科技走廊的創智中樞，為提升產業競爭力，園區內除廠區外，也劃設支援服務、住宅及完善公共服務設施。台中市交通局因應停車問題，將原有山仔腳平面停車場改建為停三立體停車場，今天舉行上梁典禮，預計明年8月底完工，紓緩園區停車需求。
交通局長葉昭甫表示，精密園區停三立體停車場新建工程，規劃地上四層立體停車場，其中地上一層為機車停車場，地上二至四層為汽車停車空間，完工後可提供351席汽車位及590席機車格。
交通局指出，停三立體停車場預留太陽能發電系統，屋頂層向南可設置太陽能光電板，面積約1017平方公尺，總設置量約150kW，日後經營廠商進駐加裝後，可提供燈具用電，減少能源消耗及節省用電經費；經由太陽能板發電，併聯到台電電網，由現場所需用電先行供應，其餘餘電躉售價金用於夜間耗電、用電補償等。
另外，為改善各區因商業活動與公共設施等需求的停車問題，交通局近4年來大幅提升民眾停車空間，目前台中市興建中的公有停車場共26場，總經費98億元，完工後預計可供應汽車格6307席、機車格5229席、自行車格116席、大客車19席，擴大地方停車需求，也帶動地方商機。
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