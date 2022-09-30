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南投市三角公園驗收又受損 縣議員要求廠商維護

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市仁壽公園今年3月驗收，確有民眾摔倒、設施受損，議員要求縣府協助公所盡快維護。記者江良誠／攝影
南投市仁壽公園今年3月驗收，確有民眾摔倒、設施受損，議員要求縣府協助公所盡快維護。記者江良誠／攝影

南投縣政府執行「南投縣城鎮之心」，整修南投市仁壽、中山等八處公園，但部分設施驗收不到一年，就拉起封鎖線。縣議員賴燕雪認為，縣府和公所權責不清楚，導致公園管理不佳。南投縣建設處長李正偉說，公園設施驗收後，交由公所管理，因部分溜滑梯破損，公所才封閉，將要求包商盡快修復。

賴燕雪說，仁壽公園位在民生街、中山街及中山一街交接地點，是南投市中心、人潮聚集，地方稱為「三角公園」，去年配合南投縣城鎮之心計畫重新整建，拆除老舊公廁重建，也增設廣場、花台、共融遊具等遊憩設施。但驗收不到一年，最近溜滑梯又拉起封鎖線，還有民眾摔傷，感覺破舊不堪。

她說，南投縣城鎮之心計畫在南投市整修的公園有八處，但縣府規畫設計沒有讓市公所參與，公所反映後才修改，運動公園、親子公園施工過程期間多次變更，現在有問題，卻由市公所負責，縣政府既然負責計畫，就有責任維護，不要公園完工後卻不能用，應權責清楚，給民眾安全休憩空間。

李正偉說，南投城鎮之心計畫整修公園，在今年三月驗收後，由市公所接管，部分滑梯因為破損，公所才拉起封鎖線。他強調，這些公園從規畫設計、發包、驗收市公所都有參與，縣府會立即辦理會勘，要求廠商配合公所改善。

賴燕雪也建議，南投市貓羅溪是許多民眾休閒運動地點，但堤防砌石有些石塊已經掉落，希望縣府也盡快補回，維持景觀完整。

南投市仁壽公園今年3月驗收，確有民眾摔倒、設施受損，議員要求縣府協助公所盡快維護。記者江良誠／攝影
南投市仁壽公園今年3月驗收，確有民眾摔倒、設施受損，議員要求縣府協助公所盡快維護。記者江良誠／攝影

南投 溜滑梯

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